Archena presenta en Termatalia sus recursos turísticos y apuesta por diversificar la oferta más allá del termalismo

Intervención de la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, durante Termatalia, la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar que se celebra en Expourense (Ourense, Galicia). - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

MURCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Balneario de Archena alcanzó una facturación de 21 millones de euros en 2025, frente a los 15,3 millones registrados en 2019, y prevé superar los 22 millones de euros de ingresos este año, según los datos presentados por la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, durante la 24 edición de Termatalia, la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar que se celebra en Expourense (Ourense, Galicia).

El complejo termal registró en 2025 una ocupación del 86,2%, con 153.877 pernoctaciones y 177.567 tratamientos termales. El turismo de salud y bienestar fue el principal motivo de visita para el 63% de los turistas, mientras que el turismo deportivo representó el 9%, según los datos expuestos en la feria.

Durante su intervención, Fernández ha presentado la estrategia turística de Archena, basada en la colaboración entre el Ayuntamiento y el sector privado y en la ampliación de la oferta turística más allá del termalismo, con propuestas vinculadas a la naturaleza, el patrimonio, la cultura, la gastronomía, el deporte y el bienestar, según ha informado el Ayuntamiento de Archena.

El municipio cuenta actualmente con 22.000 habitantes, 850 plazas hoteleras y 80 establecimientos hosteleros, mientras que la ocupación hotelera anual se sitúa en el 83%, según las cifras aportadas por la alcaldesa.

En 2026 se han incorporado cinco nuevas empresas de turismo activo y la oferta incluye iniciativas como la Ruta de los Miradores, la Ruta de las Tres Culturas, Mitos y Leyendas, yoga en la naturaleza y actividades relacionadas con la huerta, los cítricos y el río.

Entre las actuaciones desarrolladas se encuentran los 3,2 millones de euros del Plan de Sostenibilidad Turística 'Archena, Tu Paraíso de Salud y Vida', además de proyectos de movilidad sostenible, realidad aumentada aplicada al yacimiento romano y mejoras en el Centro de Recepción de Turistas.

Fernández ha señalado que "cuando al Balneario le va bien, a Archena le va bien" y ha defendido que el turismo "no es una política aislada, sino una verdadera estrategia de ciudad".

El próximo 6 de noviembre, el Balneario acogerá el Foro de Turismo de Salud y Recuperación Deportiva, con la participación del doctor Pedro Guillén, directores médicos de equipos profesionales y deportistas de alto rendimiento. El encuentro se celebrará junto a la XIX Asamblea de Villas Termales, prevista para el día anterior.