El Banco de Alimentos del Segura recauda más de 53.000 euros y 75.000 kilos en Murcia e insta a eliminar IVA de donacion

MURCIA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Alimentos del Segura ha hecho públicos los resultados de la Gran Recogida 2025 en Murcia, donde la solidaridad ciudadana ha permitido alcanzar la cifra de 53.325 euros en donaciones monetarias y un total de 75.438 kilos de alimentos.

Desde la organización han trasladado su felicitación y agradecimiento a los murcianos por su "sacrificio y desprendimiento", animando a la población a mantener esta trayectoria de apoyo a los colectivos más vulnerables.

La entidad ha indicado que, del total de las donaciones económicas recibidas en Murcia, aproximadamente 14.000 euros no se destinarán a la compra de productos, sino al pago del IVA.

Según las estimaciones de la organización, basadas en un precio medio de 2,00 euros por kilo y un tipo impositivo medio del 7,5%, esta carga fiscal detrae recursos que podrían emplearse en adquirir y donar una mayor cantidad de alimentos y artículos de primera necesidad.

Ante esta situación, ha solicitado al Gobierno de España la puesta en marcha "urgente" de la eliminación del IVA en las donaciones de alimentos, tal y como se aprobó en la Disposición Final decimoséptima de la Ley de Desperdicios, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 2 de abril de 2025.

La organización ha lamentado que, tras más de diez meses desde su publicación, los Bancos de Alimentos sigan asumiendo este impuesto al realizar compras con las aportaciones de donantes particulares e instituciones.

La normativa vigente establece que los alimentos donados deben valorarse a cero euros, lo que implicaría un tipo de IVA del 0%.

El texto legal especifica que el Ejecutivo debe establecer "en el menor tiempo posible" el mecanismo para su aplicación inmediata, una medida que los colectivos sociales consideran prioritaria dado el "incremento alarmante" de la pobreza en España, reflejado en los últimos informes de la Plataforma Europea contra la Pobreza (EAPN) y el Informe FOESSA.

Finalmente, los representantes de los Bancos de Alimentos han apelado directamente al Ministerio de Hacienda para que la aplicación sea efectiva de inmediato o, en su defecto, se establezca un plan de choque que compense esta dilación.

En este sentido, han recordado las palabras de la ministra del ramo, María Jesús Montero, en el Senado, donde manifestó su intención de buscar fórmulas de compensación, una actitud que agradecen y que va en la línea solicitada, si bien han insistido en que el objetivo es que se aplique "cuantes antes" lo aprobado.