El Banco de Cerebros regional ha recibido 322 donaciones desde su puesta en marcha hace 18 años

El Banco de Cerebros regional forma parte de la Plataforma Biobanco del Instituto de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla (IMIB) - CARM

MURCIA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Desde su puesta en marcha en 2007, el Banco de Cerebros de la Región de Murcia ha recibido 322 donaciones, 17 este último año. Este biobanco se creó para impulsar la investigación de las enfermedades neurológicas, especialmente las degenerativas.

El Banco de Cerebros posibilita el estudio neurológico de enfermos diagnosticados de Alzheimer, Parkinson, Esclerosis Múltiple o Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), y además proporciona a la familia del donante un diagnóstico certero de la enfermedad que padecía, en el caso de que falleciera antes de tener esta información.

La gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), Isabel Ayala, explicó que muchos pacientes fallecen con un diagnóstico de demencia, "pero este término engloba varios cuadros y sólo el estudio neuropatológico de su cerebro permite dar respuestas a la familia, lo que en muchos casos puede ser un consuelo".

Para llevar a cabo esta investigación, el Banco regional también posee cerebros de personas sin padecimiento o enfermedades de orden neurológico. Estas muestras 'sanas' actúan como referente para la valoración de las muestras patológicas, y son esenciales para comparar y así averiguar qué lesiones se producen en el tejido cerebral.

Para aumentar las donaciones, se realizan sesiones informativas en los Servicios de Medicina Interna, Cuidados Intensivos y Neurología de los centros hospitalarios, lo que ha dado lugar a que se reciban 17 en 2025.

El Banco de Cerebros regional forma parte de la Plataforma Biobanco del Instituto de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla (IMIB), y está estrechamente vinculado al Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia.

Además, desde hace cuatro años está vigente un acuerdo con el Comité de Trasplantes del Área I de Salud, para sumar el cerebro en el momento de la petición de donación de órganos. El Banco de Cerebros regional está conectado directamente con el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), lo que le permite colaborar y participar activamente en proyectos conjuntos con el resto de biobancos nacionales e internacionales.

Para facilitar las donaciones, el equipo del Banco de Cerebros (dos técnicos de Anatomía Patológica y un neuropatólogo) está disponible 24 horas, todos los días del año, a través del teléfono 968395523 y en el correo bancodecerebros.huva.sms@carm.es.