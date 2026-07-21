El Banco de España resolvió 284 reclamaciones bancarias en Murcia en 2025, un 18,4% menos que en 2024

Archivo - Cúpula de la sede del Banco de España - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MURCIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Banco de España resolvió un total de 284 reclamaciones de clientes bancarios de la Región de Murcia durante 2025, un 18,4% menos que en el ejercicio anterior, y propició la devolución de 59.015 euros a los usuarios bancarios, casi la mitad que en 2024, según la Memoria de Reclamaciones publicada este martes por la institución.

Aunque descendieron respecto al año anterior, el fraude en operaciones con tarjetas y transferencias y el cobro de comisiones y gastos continuaron siendo los principales motivos de las reclamaciones admitidas, al representar el 26,1% y el 13% del total, respectivamente. Por su parte, los escritos admitidos relacionados con el cobro o pago de intereses aumentaron un 70%.

El Banco de España recibió un total de 869 reclamaciones procedentes de la Región de Murcia durante 2025, un 46% menos que en el ejercicio anterior, que estuvo marcado por un incremento extraordinario de expedientes tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre los gastos de formalización de préstamos hipotecarios.

De las reclamaciones recibidas en la Región, se admitió aproximadamente un tercio, ya que la mayoría no se habían presentado previamente ante el servicio de atención al cliente de la entidad correspondiente o no versaban sobre materias competencia del Banco de España.

A nivel nacional, el Servicio de Reclamaciones del Banco de España resolvió 10.856 expedientes durante 2025 y propició que las entidades devolvieran un récord de 6,8 millones de euros a sus clientes, un 34% más que el año anterior. El importe medio reintegrado por cada reclamación admitida ascendió a 625 euros.

El fraude en operaciones con tarjetas y transferencias fue también el principal motivo de las reclamaciones admitidas en España, con cerca del 28% del total, seguido por las relacionadas con el cobro de comisiones y gastos, que representaron el 13%.