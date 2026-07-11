La bandera amarilla ondea este sábado en las playas de Matalentisco (Águilas) y El Lastre (La Unión) y en el resto verde

Archivo - Bandera amarilla - 112 - Archivo

MURCIA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las playas de Matalentisco, en Águilas, y El Lastre, en La Unión, presentan este sábado bandera amarilla, por lo que se pide precaución a los bañistas, según informa el '1-1-2'.

En el resto de las playas de la de la Región de Murcia ondea la bandera verde, lo que garantiza unas condiciones óptimas y seguras para el baño.

Los usuarios pueden consultar el estado de los arenales en tiempo real a través de la página web oficial del servicio de emergencias ('https://noticias.112rmurcia.es/playas/').