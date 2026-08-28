La bandera amarilla ondea este viernes en 47 playas de la Región

Archivo - Bandera amarilla, que indica precaución en el baño - 1-1-2 - Archivo

MURCIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

En los puestos de vigilancia de playas del Plan Copla ondea este viernes la bandera amarilla, que pide precaución durante el baño, en un total de 47 playas de siete municipios de la Región de Murcia, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias regional.

En Águilas, ondea bandera amarilla en Calabardina y playa de Poniente I; mientras que en Cartagena afecta a Monteblanco, Galúa, Las Sirenas, Entremares, playa de Levante de Cabo de Palos, Cala Reona, Calblanque --con un tramo balizado con bandera roja--, Cala del Barco, Cala Cortina, El Portús, La Azohía (Cuartel), La Azohía (Chapineta), Isla Plana y El Corral.

En La Unión, la bandera amarilla está izada en las playas del Lastre y la Bahía de Portmán; en Lorca, en Puntas de Calnegre; y en Mazarrón, en El Mojón, La Reya, Bahía, La Pava, Nares, Castellar, Moreras, Bolnuevo Camping, Bolnuevo Centro, Bolnuevo Oasis y Percheles.

Por su parte, en San Javier, hay bandera amarilla en Banco del Tabal, Pedrucho I, Pedrucho II, Pedrucho III, Arenal Sur, Arenal Norte, Estacio Sur, Estacio Norte, Ensenada del Esparto Sur, Ensenada del Esparto Centro y Ensenada del Esparto Norte.

En San Pedro del Pinatar, la bandera amarilla ondea en las playas de la Barraca Quemada, El Mojón, Punta de Algas y Torre Derribada.

El Plan Copla recuerda que la bandera amarilla implica la obligación de extremar la precaución durante el baño. La información sobre el estado de la mar y las banderas está disponible durante el horario de servicio de los puestos de vigilancia.