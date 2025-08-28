La bandera roja ondea este jueves en 2 playas de La Unión y la amarilla en 8 de Águilas y Cartagena

Archivo - Puesto municipal de socorristas de playas en El Portús. Socorristas - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA - Archivo

MURCIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los puestos de vigilancia del Plan Copla han abierto este jueves con bandera roja, que indica baño prohibido, en dos playas de La Unión, las del Lastre y La Bahía I, según la última actualización publicada por el Centro de Coordinación de Emergencias.

Además, hay bandera amarilla en las playas de Calabardina, Las Delicias II y Malatentisco, en Águilas; y Calblanque, Cala del Barco, La Azohía (El Cuartel), La Azohía (Chapineta) y San Ginés, en Cartagena.

El resto de puestos de vigilancia de la Región de Murcia ha abierto con bandera verde, que indica baño seguro.

La Dirección General de Seguridad y Emergencias recuerda a los bañistas que atiendan siempre las indicaciones de los socorristas y respeten la señalización en cada playa.