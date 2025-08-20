La bandera roja, que prohíbe el baño, ondea este miércoles en una playa de La Unión

MURCIA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los puestos de vigilancia del Plan Copla han abierto este miércoles con bandera roja, que prohíbe el baño, en la playa de La Bahía, en La Unión (Murcia), según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias consultadas por Europa Press.

Además, se ha izado la bandera amarilla, que pide precaución, en las playas de La Azohía (Chapineta) y San Ginés, en el municipio de Cartagena, así como en El Lastre, en La Unión, mientras que en el resto de puestos ondea la bandera verde.

Para un baño seguro, el '1-1-2' recomienda elegir una playa con servicio de vigilancia y no perder de vista a los niños, según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias consultadas por Europa Press.

Además, el '1-1-2' aconseja estar atentos al posible cambio del estado de la mar y el color de las banderas, así como de las indicaciones de los socorristas.