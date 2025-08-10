Bandera verde en todas las playas de la Región, excepto en la de Matalentisco, en Águilas

La bandera amarilla significa que hay que tener precaución al bañarse - 1-1-2

MURCIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los puestos de vigilancia del Plan Copla han abierto este domingo izando solo una bandera amarilla, que pide precaución, en las playas de la Región de Murcia, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

En concreto, se trata de la playa de Matalentisco, en Águilas.

Hay que recordar el color de la bandera, que indica la situación del baño, y puede cambiar en cualquier momento; y atender las indicaciones de los socorristas para disfrutar de un baño seguro.