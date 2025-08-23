El barco turístico de Cartagena Puerto de Culturas realizará paseos especiales durante la 'Ocean Race 2025'

Archivo - Barco turístico de Cartagena Puerto de Culturas - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

Cartagena Puerto de Culturas se ha sumado a las actividades que tendrán lugar en el municipio con motivo de la celebración de la regata 'Ocean Race 2025' con dos paseos especiales en el barco turístico, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Coincidiendo con la escala que realiza la regata en Cartagena, única parada en España, este lunes y martes, el barco turístico realizará varios paseos para que tanto residentes como foráneos puedan disfrutar de las pruebas de velocidad programadas y de la salida de la etapa Cartagena-Niza.

La duración de estos paseos será de dos horas aproximadamente y las entradas, con un coste de 25 euros por persona, ya están a la venta en 'www.puertodeculturas.cartagena.es'.

El primer paseo, denominado 'Mar de Velocidad: La Ocean Race desde el Agua' está programado para este lunes, 25 de agosto, a las 15.00 horas, con salida desde la caseta del barco turístico, en la Escala Real del puerto.

Este martes, 26 de agosto, a las 14.00 horas, tendrá lugar el segundo paseo, 'Navega con la Regata: Cartagena-Niza', en el que los asistentes tendrán la oportunidad de vivir en primera persona la emoción de la salida de la etapa desde el mar.