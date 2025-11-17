La Basílica de la Vera Cruz estrena una nueva iluminación compuesta por 127 luminarias LED

MURCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La fachada de Basílica de la Vera Cruz, en Caravaca de la Cruz, ha estrenado hoy una nueva iluminación ornamental. La actuación ha consistido en la sustitución de los proyectores existentes por 127 luminarias LED de última generación, minimizando la afección al monumento, y con una potencia instalada de 8.302 vatios.

Asimismo, se ha optado por un baño de temperatura de color cálido uniforme en toda la fachada para acentuar sus elementos más relevantes, como los volúmenes marmolados superiores y la capilla del Conjuro.

El jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, ha presidido hoy el acto de inauguración de la nueva iluminación. Este proyecto, que se ha llevado a cabo gracias a la colaboración de la Fundación Iberdrola España, pone en valor el edificio y su integración en el paisaje urbano mediante una iluminación ornamental eficiente y respetuosa con su entorno, según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

Durante el acto, López Miras ha agradecido a la Fundación Iberdrola su compromiso con esta iniciativa y ha afirmado que la basílica "seguirá atrayendo con su luz, hoy mejorada, a miles de turistas y peregrinos que llegan a esta ciudad santa".