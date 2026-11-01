Basilio Pujante presenta este martes en Murcia 'Penumbra', último libro del escritor murciano - BASILIO PUJANTE

MURCIA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este martes 3 de noviembre, a las 19.30 horas, tendrá lugar en el Hemiciclo de la Facultad de Letras de Murcia la presentación de 'Penumbra', el nuevo libro del profesor y escritor murciano Basilio Pujante. El acto tendrá como presentador al también escritor y profesor de la Universidad de Murcia Mario Aznar.

'Penumbra', libro publicado por la editorial murciana La Fea Burguesía, es el tercer volumen de Basilio Pujante tras las colecciones de relatos 'Recetas para astronautas' y 'El peso del hielo'.

En esta nueva entrega, Pujante mezcla la vida de su padre con la del escritor argentino Jorge Luis Borges con el tema de la pérdida de visión como hilo conductor. Se trata de una obra híbrida que mezcla elementos ensayísticos, biográficos y de ficción.