Bendodo (PP) advierte que lo que le quede a Sánchez en la Moncloa "va a ser bajo extorsión permanente"

Se pregunta qué sabe el fiscal general del Estado para que el presidente de Gobierno "no pida su dimisión y lo apuntale"

SAN JAVIER (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha dejado claro este miércoles que lo que le quede a Pedro Sánchez en la Moncloa "va a ser bajo extorsión permanente".

En un acto de partido celebrado en la sede de los 'populares de San Javier en el que también ha participado el presidente del PP de Murcia, Fernando López Miras; y el alcalde de San Javier y secretario general del PPRM, José Miguel Luengo, ha criticado que Pedro Sánchez "tenga la cara de llamarse socialista o progresista" cuando gobierna "desde la desigualdad y para la desigualdad, para sus propios intereses".

Y es que, ha asegurado, "el único interés de Pedro Sánchez es comprar los últimos minutos de la basura de esta legislatura". No cuenta con los apoyos parlamentarios, "ni gana votaciones en el Congreso, ni tiene presupuestos", por lo que considera que esta legislatura "no puede durar cuatro años, salvo que te atornilles al sillón".

"Lo que está claro es que el presidente del Gobierno está ya inhabilitado por el chantaje que le hacen sus socios y por la corrupción", ha advertido Bendodo, que ha explicado que "está inhabilitado por el chantaje porque tiene un gobierno extremadamente débil y por mucho que le dé a extorsionadores profesionales, nunca los va a contentar ni será suficiente".

El chantajista, ha dicho, "nunca se conforma con el primer pago y lo estamos viendo, le piden más y más y él sigue arrastrando el nombre de España a costa de mantenerse sentado 15 minutos más en el sillón de la Moncloa".

En clave política, recuerda que Sánchez "resiste, pero no puede gobernar porque no tiene tiempo, tiene que defender a su partido, a su gobierno y a su entorno familiar de todos los casos de corrupción que le acechan y le rodean".

Se ha referido, en esta línea, al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras la confirmación de su procesamiento. A su juicio, Sánchez "debería pedirle la dimisión de forma inmediata", pero ha preguntado qué sabe el fiscal general del Estado para que el presidente de Gobierno "no pida su dimisión y lo apuntale".

"Algo temerá, teme sobre el caso de su mujer, sobre el caso de su hermano, el caso de las mordidas de Ábalos, Zerdán y Koldo", cuestiona Bendodo, que subraya que "han llegado a un pacto de silencio Sánchez y el fiscal general del Estado".

Ha aprovechado para demandar a Sánchez que "no arrastre más el nombre de nuestro país por el mundo, ya que el caso Sánchez no es el caso Ábalos, no es el caso Zerdán, no es el caso Koldo, es el caso Sánchez, el número uno, así lo definen las grabaciones y los documentos".

Un caso, ha dicho, que "se ha convertido en el gran podcast de la corrupción, con 22.000 audios que están por salir sobre la corrupción, horas y horas de irregularidades, amaños, comisiones, mordidas y mucha prostitución".

Así, ha pedido que "se dejen ya de dar lecciones, porque lo que estamos escuchando en este podcast de la corrupción es el ataque más vomitivo y denigrante a las mujeres que se ha visto y escuchado en nuestra democracia".

Koldo, ha manifestado, "no era uno que pasaba por allí, era la santísima trinidad para Sánchez, era su chofer, guardián de los avales en las primarias, el jefe de contravigilancia y el jefe de los espías del sanchismo, según hemos escuchado en uno de esos audios".

UN PRESIDENTE "TRAMPOSO"

Sobre el cupo separatista, afirma que "no es otra cosa que reírse y cachondearse de los ciudadanos de la Región de Murcia". "Lo hace Sánchez no por equilibrar territorios, no por pacificar nada, todo eso es una milonga de Sánchez, lo hace por su propio interés, su propia supervivencia", asevera.

En materia de presupuestos, lo ha llamado "tramposo", ya que "no tiene presupuestos, por lo que el gobierno de España incumple la Constitución, dado que tiene la obligación de presentar los presupuestos en el último trimestre del año, debatirlo en la Cámara y convencer a las fuerzas de las bondades del presupuesto, si sale adelante perfecto, pero si no sale adelante lo normal, la norma, es disolver las Cortes y que los españoles hablen".

"Pero como sabe que no va a sacar los presupuestos adelante, incumple la Constitución y no los presenta, por lo que tenemos un presidente tramposo", critica.

Preguntado sobre el Comisionado del Gobierno para la dana, ha señalado que "ya va tarde, no tenía que haber sido nunca nombrado", de forma que "si tiene que dimitir mejor hoy que mañana".