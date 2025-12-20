Bernabé denuncia que "el Gobierno de Sánchez deja sin fecha el cierre del campamento del Hospital Naval de Cartagena"

Archivo - El PP pedirá explicaciones en el Senado a Bolaños por su implicación en las mociones de censura de la Región de Murcia - PP REGIÓN DE MURCIA - Archivo

MURCIA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El senador del Partido Popular de la Región de Murcia, Francisco Bernabé, ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez "deja sin fecha el cierre del campamento del Hospital Naval de Cartagena y se niega a reforzar su seguridad".

Bernabé ha lamentado que el Ejecutivo central, "confirmando las peores expectativas, no atiende las peticiones del Ayuntamiento de Cartagena y mantiene abiertas unas instalaciones que no cumplen las medidas de seguridad exigibles".

"La situación es insostenible", ha incidido Bernabé. "Es un atropello que Cartagena tenga que acoger en condiciones penosas a los inmigrantes ilegales que nos envían desde otras regiones y que van al Hospital Naval, a los que hay que sumar los que llegan a nuestras costas y son albergados en el Centro de Atención Temporal (CATE)", ha subrayado.

"Además, por si fuera poco, el Gobierno de Sánchez se niega a aumentar las dotaciones de Policía para que tengamos la seguridad ciudadana que merecemos", ha añadido.

En su opinión, "Sánchez se empeña en castigar a Cartagena, a la que ha convertido en la única ciudad de España que alberga simultáneamente dos grandes infraestructuras para acoger a inmigrantes irregulares". "Basta ya de tantos maltratos: esto ya no se puede tolerar", ha concluido Bernabé.