Bernabé (PP): "El gobierno de Pedro Sánchez ha convertido a Murcia en una isla ferroviaria"

Los senadores del Partido Popular por la Región de Murcia, Francisco Bernabé y José Ramón Díez de Revenga - PP

MURCIA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los senadores del Partido Popular por la Región de Murcia, Francisco Bernabé y José Ramón Díez de Revenga, han denunciado en la Comisión de Transportes del Senado el "castigo sistemático" del Gobierno de Pedro Sánchez a la Región de Murcia, a la que acusan de haber convertido en una "isla ferroviaria" por la falta de inversiones, los retrasos acumulados y el cierre de líneas clave.

Durante su intervención, Bernabé ha criticado que, "parece mentira que en pleno siglo XXI la Región apenas cuente con 14 kilómetros de vías electrificadas", una situación que evidencia, a su juicio, "el abandono histórico que el sanchismo ha agravado hasta límites insostenibles".

Asimismo, ha denunciado que la llegada de la alta velocidad "no está a la altura", con trayectos que siguen lejos de los estándares de un servicio competitivo, y ha reprochado al Gobierno haber eliminado conexiones estratégicas como la llegada directa a Atocha.

El senador ha calificado de "escándalo" el cierre de la línea de cercanías Murcia-Lorca-Águilas, que afecta a más de 1,2 millones de viajeros, así como la desconexión ferroviaria de Cartagena desde 2022, cuya reapertura se retrasa hasta, al menos, 2032.

"No salimos en las noticias del caos ferroviario nacional porque directamente no tenemos trenes", ha afirmado Bernabé, que ha advertido de que la Región sufre tres problemas simultáneos: peores conexiones, cierre de cercanías y aislamiento de ciudades clave. "Esta es algo que solo se va a solucionar cuando Alberto Núñez Feijóo sea presidente del Gobierno de España", ha concluido.

Por su parte, Díez de Revenga ha acusado al Gobierno central de "inacción y abandono", asegurando que ha dejado deteriorar una red ferroviaria que fue "ejemplo mundial" y que ahora ni siquiera garantiza un funcionamiento básico.

El senador ha denunciado los retrasos acumulados en proyectos estratégicos y ha señalado que en la Región siguen existiendo infraestructuras "propias de otro siglo", como pasos a nivel en pleno casco urbano de municipios con miles de habitantes. Además, ha criticado que el Ejecutivo no haya aprovechado los años de cierre de líneas para avanzar en las obras necesarias, lo que, a su juicio, evidencia la falta de planificación y compromiso con la Región.

Díez de Revenga ha sido contundente al afirmar que "cada vez que gobierna el socialismo, la Región de Murcia se paraliza", denunciando "siete años de incumplimientos, retrasos y abandono". Ante esta situación, el Grupo Popular ha exigido al Gobierno central que ponga fin a la "política de castigo" a la Región de Murcia, reactive de inmediato las líneas cerradas y acelere las infraestructuras comprometidas.

Ambos senadores han asegurado que el Partido Popular seguirá defendiendo una hoja de ruta para recuperar una red ferroviaria "moderna, segura y fiable", y han garantizado que el aislamiento de la Región "terminará con un cambio político en España".

Finalmente, la moción por la que se insta al gobierno a impulsar, licitar, proyectar y ejecutar urgentemente la variante ferroviaria de Alcantarilla y Javalí Nuevo (Murcia) salió adelante con la abstención de la oposición.

"No es propio del siglo XXI que un tren pase por en medio de una ciudad de 43.000 habitantes. Esta variante es fundamental para sacar los trenes fuera de la población y tener una vías modernas y eficaces, algo que ya se aprobó en 2006 y Zapatero lo dejó caducar". Por ello, el senador ha exigido al Gobierno de Sánchez que de forma urgente ponga en marcha esta variante.