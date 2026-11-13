El BIO 'Hespérides' zarpa el próximo lunes desde Cartagena para iniciar la XXXI Campaña Antártica

Archivo - El BIO 'Hespérides' en Bahía Margarita - ARMADA ESPAÑOLA - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

El Buque de Investigación Oceanográfica (BIO) 'Hespérides' zarpará el próximo lunes, 16 de noviembre, desde su base en el Arsenal de Cartagena para iniciar la XXXI Campaña Antártica 2026-2027, según ha informado la Armada.

El acto de despedida tendrá lugar en el muelle Juan de Borbón del recinto militar cartagenero y estará presidido por el Almirante de Acción Marítima, vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa.

El 'Hespérides' es el principal buque de la Armada española diseñado para efectuar investigación científica multidisciplinar en todos los mares y océanos del planeta, incluidas las zonas árticas y antárticas durante los veranos boreales y australes.

Construido en los astilleros de la Empresa Nacional Bazán en Cartagena y entregado a la Armada en 1991, cuenta con una eslora de 82,5 metros, una manga de 14,3 metros y un desplazamiento superior a las 2.800 toneladas a plena carga.

Su dotación habitual ronda los 55 miembros de la Armada, a los que se suman hasta 37 científicos y técnicos alojados en sus once laboratorios especializados.

Operado por la Armada española pero con gestión científica coordinada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través del Comité Polar Español, el buque dispone de casco reforzado para navegar entre hielo de hasta medio metro de espesor y sirve de plataforma logística y de investigación para las bases antárticas españolas 'Juan Carlos I' y 'Gabriel de Castilla'.

A lo largo de sus más de tres décadas de servicio --tras someterse a diversas obras de modernización de media vida en el astillero de Navantia en Cartagena para prolongar su operatividad--, el 'Hespérides' ha recorrido cientos de miles de millas náuticas en campañas polares y oceanográficas internacionales.