El Biobanco del IMIB, reconocido internacionalmente por la calidad en el manejo de muestras biológicas humanas

La Plataforma Biobanco Es La Infraestructura De Investigación Central Que El IMIB Pone A Disposición De Los Investigadores De La Región De Murcia Y De Toda La Comunidad Investigadora. - CARM

MURCIA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Biobanco del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla (IMIB) ha logrado un "resultado muy satisfactorio" durante su participación en el Proficiency Testing 2025 del Integrated BioBank of Luxembourg, un programa internacional de evaluación externa de la calidad en el manejo de muestras biológicas humanas. Esta calificación, la máxima que otorga este organismo independiente, garantiza que la investigación biomédica se desarrolla con estándares fiables y comparables en todo el mundo.

Para realizar este examen se han evaluado los procedimientos en el procesamiento de muestras de sangre para la obtención de células viables del Biobanco, que se ubica en el Edificio LAIB (Laboratorio de Investigación Biosanitaria) en el complejo hospitalario Virgen de la Arrixaca.

La Plataforma Biobanco es la infraestructura de investigación central que el IMIB, que es gestionado por la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias (FFIS), pone a disposición de los investigadores de la Región de Murcia y de toda la comunidad investigadora.

Su objetivo principal es apoyar la investigación biomédica y facilitar la investigación traslacional, fomentar la colaboración entre investigadores clínicos y básicos y poner a disposición de la comunidad científica muestras biológicas humanas y datos clínicos asociados con todas las garantías, éticas, legales y de calidad.

Constituye la referencia para gestión de muestras biológicas humanas con fines de investigación en la Región de Murcia. Los resultados obtenidos avalan el nivel de calidad del Biobanco de la Comunidad, equiparable al de otros centros europeos e internacionales.

Este tipo de evaluaciones externas son especialmente importantes porque permiten validar de forma objetiva la calidad de los procedimientos y asegurar que las muestras a disposición de los investigadores son de calidad, excelentes y adecuadas para generar resultados científicos sólidos.

APOYO A LA INVESTIGACIÓN

El Biobanco forma parte de la Plataforma de Biomodelos y Biobancos del Instituto de Salud Carlos III, de apoyo a la I+D+i en Biomedicina y Ciencias de la Salud, con un papel relevante en su actividad.

Pone a disposición de los investigadores muestras biológicas e información asociada de distintas patologías (oncológicas, cardiovasculares, inflamatorias, gestacionales, neurodegenerativas, hematológicas, respiratorias, infecciosas y COVID-19) y de población de referencia.

Además, presta los servicios de asesoramiento técnico, ético y legal, custodia de colecciones y gestión de muestras fuera de su ámbito, gestión de muestras de ensayos clínicos, procesado de muestras y técnicas moleculares.

El equipo humano del Biobanco que hace posible esta actividad está formado por ocho personas, con distintas formación, experiencia y responsabilidades: cinco técnicos de laboratorio, una responsable de servicios, una responsable adjunta y la directora de la plataforma, Teresa Escámez, que además coordina el Área de Biobancos del Instituto de Salud Carlos III, y dirige el Nodo Nacional en la Infraestructura Europea de Biobancos también por designación del Instituto de salud Carlos III.

En la actualidad, el Biobanco gestiona 177 colecciones de otros tantos proyectos de investigación, con 370.037 muestras procesadas, correspondientes a 97.226 donaciones de 49.496 personas. Esto supone un total de 677.573 partes proporcionales de muestras almacenadas en el biobanco a disposición de la comunidad investigadora. Hasta la fecha se han cedido 168.290 de estas últimas para el desarrollo de 188 proyectos de investigación.