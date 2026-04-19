El boletín 'Promopreve' recuerda la importancia de la vacunación con motivo de la Semana Mundial de la Inmunización

MURCIA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud ha publicado el último número del boletín informativo 'Promopreve', una revista de promoción de la salud desde la que se acerca a los ciudadanos el autocuidado y la prevención de la enfermedad.

Esta publicación, que se difunde a través de la web de Murciasalud, ofrece en su último número información relativa a la Semana Mundial de la Inmunización impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se celebra del 24 al 30 de abril, con el objetivo de destacar la necesidad de actuar de forma colectiva y promover la vacunación para proteger contra las enfermedades a las personas de todas las edades.

En este sentido, se recuerda que la vacunación es una herramienta de protección a lo largo de toda la vida: desde la infancia hasta la edad adulta. Las vacunas reducen secuelas, hospitalizaciones y la carga asistencial en los sistemas sanitarios.

Gracias a su uso continuado, se han controlado, eliminado o incluso erradicado enfermedades infecciosas, lo que contribuye de manera decisiva al aumento de la esperanza de vida y al bienestar de la población.

El boletín recoge que la vacunación no es solo una medida de la infancia: protege a adolescentes, a embarazadas y a sus recién nacidos mediante la transferencia de anticuerpos, y a adultos y personas mayores frente a infecciones que pueden tener mayor gravedad con la edad o comorbilidades.

En este sentido, la vacunación es una responsabilidad compartida que fortalece la salud de toda la comunidad. La Región de Murcia cuenta con uno de los calendarios vacunales más completos de todo el Sistema Nacional de Salud.

Actualmente se protege a los niños con 22 vacunas frente a 17 enfermedades y a los adultos frente a 4 patologías siempre que sean sanos, que se amplían además con otras tantas a aquellas personas con condiciones de riesgo.

En el presupuesto de 2025, la Comunidad destinó 26,7 millones de euros para el programa vacunaciones, lo que supone 4,2 millones de euros más que en el ejercicio económico anterior. Destaca la inmunización frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS) que incluye a los menores nacidos entre el 1 de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026, así como desde 2025 para personas adultas con un mayor riesgo de casos graves y complicaciones en caso de padecimiento de la infección.

Y es que, la Región de Murcia se ha convertido en una de las primeras comunidades en incluir esta medida para beneficio de su población de mayor riesgo. El VRS es el causante de la conocida bronquiolitis, que cada invierno afecta a menores y es la principal causa de hospitalización por infección respiratoria en menores de 5 años.

Además de la afectación de los niños, este virus causa una importante causa de bronquitis y otras patologías respiratorias en los adultos más vulnerables como personas con problemas de defensas, como trasplantados, pacientes oncológicos y personas con tratamiento inmunosupresor. Asimismo, la vacuna del Virus de Papiloma Humano (VPH) se extiende en la Región a varones hasta los 25 años, cuando en otras comunidades solo se alcanza hasta los 18.

Por otra parte, la Consejería ha ampliado este año la campaña de vacunación del virus del papiloma humano llevándola a los institutos, para llegar a 19.000 jóvenes varones nacidos en 2008 y en 2010, además de los nacidos entre 1999 y 2003 que ya se estaban vacunando desde los años anteriores.

Con el objetivo de hacer más accesible su protección frente al VPH, estos jóvenes de la Región ya pueden recibir la vacuna en su propio centro educativo, si bien cuentan siempre con la posibilidad de acudir a su centro de salud o al punto de vacunación habitual, posteriormente.

La Comunidad ha sido pionera en los últimos años en incluir la vacunación escolar de gripe con vacuna intranasal en Educación Infantil, que se amplió en 2025 hasta 4° de Primaria. En 2024 introdujo la vacuna frente al rotavirus y la ampliación de la vacuna contra el herpes zóster a los 80 años. Además, en 2023 se incluyó la inmunización frente la bronquiolitis.

CURSO SOBRE VACUNAS

Además, el último número de 'Promopreve' en su apartado para profesionales informa del desarrollo del curso de vacunas para mayores, denominado 'VACSenior'. Organizado por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) y avalado por la Asociación Española de Vacunología, se celebrará hasta el 16 de junio y está destinado a mejorar los conocimientos de los profesionales de la salud en el ámbito de la vacunación en personas mayores.

Los interesados en recibir esta publicación pueden solicitar su suscripción enviando un correo electrónico a edusalud@carm.es. El último número de esta revista se encuentra accesible para su consulta en Murciasalud.