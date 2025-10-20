Bomberos de Cartagena apagan dos incendios en un buque de mercancías y un piso

Bomberos de Cartagena extinguen dos incendios en un buque de mercancías y un piso - AYUNTAMIENTO CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

Bomberos del Ayuntamiento de Cartagena han apagado dos incendios declarados en una buque de mercancías y un piso de un edificio de viviendas este pasado fin de semana, según informa el Consistorio.

El incendio del barco se produjo en el puerto de Escombreras a las 12.50 horas de este sábado. Se trataba de un fuego en unas lonas que tapaban la carga del barco, debido posiblemente a unos trabajos de corte que se realizaban con oxiacetileno. El fuego se encontraba en dos focos próximos, uno en la bodega interior del barco.

El buque, denominado Sloman Dispatcher, es un carguero atracado en Cartagena que portaba motores. La embarcación tiene 138 metros de eslora y 21 metros de manga, con bandera de Antigua y Barbuda.

Los funcionarios del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Cartagena acudieron al muelle junto a Policía Portuaria y Guardia Civil. A su llegada, personal del buque tenía desplegadas dos instalaciones de mangueras con las que estaban intentando controlar el incendio desde el exterior. Tras la intervención de los bomberos de Cartagena, el fuego se dio por extinguido a las 15.00 horas, sin que se registraran heridos.

Por otro lado, a las 9.12 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias recibió varias llamadas alertando que salía abundante humo negro del interior de una vivienda en la segunda planta de un edificio de la calle Luis Pasteur de Cartagena, donde residían dos personas, aunque en ese momento se desconocía si se encontraban dentro.

Al lugar se desplazaron Policía Local del Ayuntamiento de Cartagena, Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Cartagena, una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 y otra del Servicio de Emergencias de Protección Civil del Ayuntamiento Cartagena.

En el lugar, Policía Local de Cartagena confirmó la presencia de personas en el interior, solicitando ambulancia en prevención e informando que los vecinos estaban desalojando el edificio.

El incendio, localizado en el salón de la vivienda, fue controlado. Los bomberos rescataron a una persona afectada por inhalación de humo, que fue estabilizada por personal sanitario del 061 y trasladada al Hospital Universitario Santa Lucía de Cartagena por una ambulancia de Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena.

Posteriormente, los bomberos del Ayuntamiento de Cartagena realizaron labores de ventilación de la vivienda y del edificio.