Bomberos de Cartagena extinguen un incendio en un dúplex de Playa Honda

Efectivos del Parque de Bomberos de Cartagena extinguen un incendio en una vivienda dúplex de la calle Diosa Iside, en Playa Honda - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Parque de Bomberos del Ayuntamiento de Cartagena han extinguido en la madrugada de este miércoles un incendio declarado en una vivienda tipo dúplex de la calle Diosa Iside, en Playa Honda.

El aviso se recibió a las 5.33 horas y hasta el lugar se desplazó una bomba urbana polivalente, con la dotación de primera salida, según ha informado el Consistorio de la ciudad portuaria.

A su llegada, los bomberos encontraron un incendio muy desarrollado que afectaba a toda la vivienda. El propietario ya se encontraba fuera tras salir por la ventana de la primera planta ayudado por un vecino.

Los efectivos lograron sofocar el fuego tras unos 30 minutos, si bien el humo se comunicó por el falso techo a una vivienda colindante, que también resultó afectada.

En la intervención colaboraron Policía Local y Guardia Civil.