Bomberos extinguen un incendio en una vivienda unifamiliar de La Torrecilla, en Lorca (Murcia) - CEIS

LORCA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia han sofocado un incendio declarado en una vivienda unifamiliar de la zona de la Torrecilla, en Lorca, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias consultadas por Europa Press.

Numerosas llamadas han alertado al '1-1-2' a partir de las 9.19 horas de que se había producido un incendio en una casa de planta baja ubicada en el camino Cabalgadores.

Hasta el lugar se han desplazados bomberos del CEIS que han logrado extinguir las llamas y, tras una inspección, han confirmado que no había nadie en el interior del inmueble.

El fuego ha calcinado por completo el interior de la vivienda y producido daños en un vehículo estacionado frente a la puerta.