Los bomberos de Murcia contarán con cuatro nuevos vehículos de intervención y un contrato de mantenimiento de la flota

Los dos vehículos presentados este lunes - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias que dirige Fulgencio Perona, incorporará de manera progresiva cuatro nuevos vehículos al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (S.E.I.S.) y pondrá en marcha un contrato estratégico para el mantenimiento de su flota.

Este lunes se han presentado dos de estos vehículos, en concreto, dos nuevas autobombas en configuración BRP (Bomba Rural Pesada), que se incorporarán al servicio el próximo mes de mayo, una vez completada su dotación de material, según han informado desde el Consistorio.

Son dos unidades de la marca SCANIA, modelo P450, adquiridas a la empresa Rosenbauer Española mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada. El precio de cada vehículo, sin IVA, asciende a 398.523 euros, lo que eleva la inversión total, con el 21% de IVA incluido, a 964.425,66 euros.

Estos vehículos han sido concebidos para intervenir en cualquier tipo de emergencia, tanto en entornos urbanos como rurales, si bien están especialmente diseñados para actuaciones en huertos, solares y zonas de matorral, características del término municipal de Murcia.

Las nuevas autobombas prestarán servicio en el Parque Central de Infante, donde sustituirán a dos vehículos tipo BUP con más de 20 años de antigüedad. Ambas unidades cuentan con cabina doble con capacidad para seis efectivos completamente equipados y disponen de un sistema de autoprotección accionable desde el interior que permite la refrigeración de todo el perímetro del vehículo, incluyendo cabina y ruedas, aumentando la seguridad en intervenciones de alto riesgo.

En cuanto a sus prestaciones técnicas, incorporan un depósito de agua de 3.500 litros fabricado en polipropileno, apto incluso para el transporte de agua potable en caso necesario, así como un depósito adicional de 100 litros de espumógeno con dosificador electrónico automático. La bomba hidráulica, centrífuga y combinada, está construida en acero inoxidable resistente a aguas no depuradas, siendo las primeras de estas características en el servicio municipal.

Además en los últimos meses, el Consistorio había incorporado ya dos nuevos vehículos FSV (Vehículos de Salvamentos Varios), destinados a intervenciones complejas. Se trata de dos unidades de la marca MAN, modelo TGM 33.420, ubicadas en los parques de Bomberos del Infante y Espinardo, con una inversión total de 1.752.700,73 euros.

Estos vehículos, diseñados para actuaciones en accidentes de tráfico, rescates y trabajos de estabilización, cuentan con equipamiento de última generación, como herramientas de descarcelación eléctricas, grúa hidráulica de gran capacidad, cabrestante y generador trifásico. Su incorporación ha supuesto un importante refuerzo en la capacidad técnica del servicio ante situaciones de alta complejidad.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, ha destacado que "esta nueva incorporación responde al compromiso del equipo de gobierno con la mejora continua de los medios materiales del Servicio de Extinción de Incendios, permitiendo ofrecer una respuesta más eficaz, segura y adaptada a las necesidades del municipio". Asimismo, ha subrayado que "estos vehículos suponen un avance decisivo en la capacidad operativa del servicio, especialmente en entornos rurales y periurbanos".

40 VEHÍCULOS OPERATIVOS Y CASI 400.000 EUROS PARA MANTENIMIENTO

Actualmente, el S.E.I.S. cuenta con una flota cercana a los 40 vehículos operativos.

Además, la Junta de Gobierno ha aprobado el nuevo contrato para el mantenimiento correctivo de los sistemas de carrozado y bombas de los vehículos del servicio, con un presupuesto total de 363.635,25 euros, IVA incluido, y una duración inicial de tres años, prorrogable hasta dos más.

Este contrato, ya licitado mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, se divide en dos lotes: por un lado, el mantenimiento del carrozado especial y los elementos del chasis; y por otro, el de las bombas hidráulicas y motobombas, componentes esenciales para garantizar la operatividad en las intervenciones.

"Se trata de un contrato fundamental para asegurar que nuestros bomberos dispongan siempre de vehículos en perfecto estado. No hablamos solo de reparar, sino de garantizar que cada intervención pueda realizarse con todas las garantías de seguridad y eficacia", ha señalado Perona.

El contrato incorpora además criterios sociales y medioambientales, en línea con el modelo de contratación responsable del Ayuntamiento, y refuerza el compromiso municipal con un servicio de emergencias moderno, eficaz y preparado para afrontar cualquier situación.