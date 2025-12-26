Bomberos de Murcia llevan regalos a los niños del centro de acogida Cardenal Belluga

Bomberos del SEIS visitan a los niños del centro de acogida Cardenal Belluga - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de niños del centro de acogida Cardenal Belluga de Murcia ha recibido este viernes la visita de los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), que les han llevado regalos adaptados a sus edades, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Durante la jornada, los niños, con edades comprendidas entre los 0 y los 6 años, también han podido conocer el material de emergencias que utilizan los bomberos en su labor diaria, además de vivir la experiencia de subirse al camión, uno de los momentos más emocionantes de la visita, que forma parte de una iniciativa solidaria que el Cuerpo desarrolla desde 1996.

En esta ocasión, el dispositivo ha contado con el desplazamiento de un vehículo autobomba y la participación de un total de nueve efectivos del SEIS, entre ellos dos cabos, seis bomberos y un conductor, todos ellos fuera de servicio.

A la visita se han sumado también familiares de los propios bomberos, como mujeres y niños, que han servido de nexo para favorecer la interacción con los menores del centro, creando un ambiente cercano y familiar.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, que ha acompañado a los bomberos junto al jefe del SEIS, ha destacado el valor humano de esta iniciativa. "Es un orgullo ver cómo la labor de nuestros bomberos va mucho más allá de las emergencias y se traduce en gestos de solidaridad como este. Hoy no solo se ha regalado ilusión a los niños, sino que también se ha reforzado el compromiso social de un Cuerpo que siempre está dispuesto a dar lo mejor de sí", ha señalado.

"Estas acciones demuestran que, con pequeños gestos, se pueden generar recuerdos inolvidables. Ver la felicidad de los niños es la mejor recompensa y el verdadero sentido de este tipo de iniciativas", ha concluido el concejal Perona.