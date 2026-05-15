Bomberos de Murcia trabajan en la extinción del incendio de un sótano en Santiago el Mayor(Murcia)

Lugar del incendio - EUROPA PRESS

MURCIA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia se encuentran trabajando en la extinción de un incendio en un sótano de la calle Santa Rosa, del barrio murciano de Santiago el Mayor, han informado desde el SEIS a Europa Press.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido hasta 14 llamadas a las 8.46 horas avisando del incendio, según han informado a Europa Press.

Hasta el lugar se han desplazado 4 vehículos de los bomberos con 15 efectivos. También se encuentra allí una Unidad Movil de Emergencias con personal del 061 como preventivo, ya que no se han comunicado la existencia de heridos.