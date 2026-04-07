Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en una empresa de plásticos en el polígono de San Ginés

Archivo - Instalaciones del parque de bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Murcia trabajan en la extinción de un incendio declarado en una empresa de plásticos ubicada en el polígono industrial de San Ginés, según informa el '1-1-2'.

El vigilante de seguridad ha avisado al Centro de Coordinación de Emergencias y al responsable de la empresa, que se encontraba cerrada en ese momento, tras detectar el incendio sobre las 9.18 minutos de este martes.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Policía Local y el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia, que trabajan en las instalaciones para evitar que el fuego se expanda.

Se da la circunstancia de que en la empresa no había trabajadores ya que este martes es festivo en Murcia por la celebración del Bando de la Huerta.