El BORM autoriza denominaciones comerciales complementarias para más de treinta especies pesqueras en Murcia

Archivo - Plaza de abastos. Pescadería. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura ha autorizado el uso de denominaciones comerciales autonómicas complementarias para 36 especies pesqueras y de acuicultura en la Región de Murcia, según recoge una resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

La medida se enmarca en la normativa europea sobre comercialización de productos de la pesca y la acuicultura, que establece la obligación de facilitar al consumidor información clara y completa sobre estos productos y sus denominaciones comerciales.

El listado incluye nombres alternativos para distintas especies, entre ellos 'besugo blanco' para el aligote, 'pasador' para la anjova, 'bogavante o sastre' para el bogavante europeo, 'pagel' para la breca, 'buey' para el buey de mar, 'mollera' para el capellán y 'cigarrón' para la cigarra.

También incorpora denominaciones como 'gamba roja' para la gamba roja del Mediterráneo, 'magre' para la herrera, 'jurela' para el jurel real, 'lampua' para la lampuga, 'rata' para el miracielo, 'vidria' para la mojarra, 'mújol o pardete' para el mugil y 'mozola' para la musola.

El listado recoge asimismo los nombres 'dobla o doblada' para la oblada, 'algarín o algarines' para la paparda, 'sable' para el pez cinto, 'lecha' para el pez de limón, 'gallopedro' para el pez de San Pedro, 'gato' para la pintarroja, 'chapa' para el raspallón, 'salpa o zarpa' para la salema, 'sargo real' para el sargo breado y 'reche' para el verrugato.

La resolución establece que estas denominaciones autonómicas tendrán carácter complementario, es decir, las denominaciones autorizadas en la Región de Murcia podrán utilizarse junto a las nacionales en la información comercial de los productos, pero nunca en sustitución de estas últimas.

La autorización se ampara en el Real Decreto 1082/2025, de 3 de diciembre, que permite a las comunidades autónomas aprobar denominaciones comerciales complementarias a las nacionales. La resolución, firmada el 28 de octubre, entra en vigor desde su publicación en el BORM.