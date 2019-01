Una borrasca polar dejará vientos muy fuertes y lluvias generalizadas a mediados de la próxima semana en Murcia

Publicado 18/01/2019 13:09:34 CET

MURCIA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una borrasca polar, procedente del Golfo de Génova, dejará a mediados de la próxima semana vientos muy fuertes y lluvias generalizadas en la Región de Murcia, según ha avanzado a Europa Press el portavoz de la delegación territorial de Aemet en Murcia, Luis Bañón.

No obstante, el primer frente frío llega esta noche a la Región y dejará algunas precipitaciones, de carácter débil y dispersas, pero no supondrá una bajada de las temperaturas, ya que el anticiclón no será muy activo. También podría dejar algún copo de nieve en zonas muy altas de la geografía regional.

Mientras que este sábado por la noche llegará el segundo frente, que pasará de oeste a este, y dejará precipitaciones de cara a la madrugada y el domingo.

Sin embargo, ya a comienzos de la próxima semana el anticiclón irá creciendo más hacia el Atlántico norte y las borrascas polares se desplazarán hacia el sur.

De cara al martes y miércoles, una borrasca bastante profunda se colocará al sur de Francia y provocará que a su paso por la Región de Murcia deje rachas de viento muy fuertes, de forma que la Aemet podría emitir algún aviso.

Y al día siguiente, el jueves, pasará el frente más activo de una borrasca que dejará nieve en el Noroeste y el Altiplano y precipitaciones generalizadas en toda la Región.

Ya a partir del jueves y durante todo el fin de semana siguiente, habrá heladas y las temperaturas, tanto máximas como mínimas, descenderán hasta 3º y 4º por debajo de lo normal. En Murcia no se superarán los 13,5-14º, mientras que las mínimas apenas alcanzarán los 4º.