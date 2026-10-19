El caballito de mar de hocico largo, presente en el Mar Menor, es catalogado como especie vulnerable

MURCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El caballito de mar de hocico largo (Hippocampus guttulatus), una de las especies presentes en el Mar Menor, ha sido incluido en el Catálogo Español de Especies Amenazadas con la categoría de "vulnerable", tras la publicación este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de una orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La Orden TED/1096/2026, de 6 de octubre, modifica los anexos del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, así como del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. La norma establece que el caballito de mar de hocico largo pase del listado de especies protegidas al catálogo de especies amenazadas, con la categoría de "vulnerable".

La inclusión en el catálogo supone reconocer un grado concreto de amenaza para la especie y se enmarca en la actualización de los instrumentos estatales de protección de la biodiversidad, que se revisan conforme a los conocimientos científicos y los datos técnicos disponibles.

La norma, publicada en el BOE este 19 de octubre, entrará en vigor el martes 20 de octubre.