Cae un vehículo ocupado por dos personas al canal del trasvase en Totana (Murcia)

Un bombero observa el vehículo dentro del canal del trasvase - BOMBEROS CEIS

TOTANA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

Un vehículo ocupado por dos personas ha caído este martes junto a su remolque al canal del trasvase Tajo-Segura en Totana (Murcia), según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

A la llegada de los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) al lugar, los dos ocupantes habían logrado salir ilesos del turismo.

Ninguno de los dos ha precisado asistencia sanitaria, añaden las mismas fuentes.