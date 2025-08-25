Caen un 2,6% los precios industriales en la Región de Murcia en julio, segundo mayor descenso del país

Archivo - Vista de una fábrica - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID/MURCIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales han experimentado en julio una caída del 2,6% en la Región de Murcia en comparación con el mismo mes del año pasado, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de la Región representa el segundo mayor descenso de todas las comunidades autónomas, tras el anotado por Andalucía (-6,1%).

Según los mismos datos, en lo que va de año, los precios industriales en la comunidad han caído un 1,6%, aunque han aumentado un 2,1% respecto a junio.

En comparación con el séptimo mes de 2024, en la Región han caído la energía (-5,6%) y los bienes de consumo (-0,2%) debido al descenso registrado por los no duraderos (-0,3%); mientras que aumentaron los duraderos (+0,8%) y los bienes de equipo (+3,2%).

Por su parte, los bienes intermedios no sufrieron variación.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, los precios industriales subieron un 0,3% en julio en términos anuales, tasa siete décimas inferior a la del mes anterior.

Con la tasa interanual del séptimo mes de 2025, la inflación del sector industrial encadena dos meses en positivo después de que en junio repuntara un 1%.

La moderación de la inflación industrial en julio fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que recortó su tasa anual 2,5 puntos, hasta el 1,5%, debido a que el encarecimiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica fue menor que en julio de 2024.

Por contra, los bienes de consumo no duradero elevaron su tasa anual cuatro décimas, hasta el -1,5%, por la subida de los precios de la fabricación de aceites y grasas vegetales.

Excluyendo la energía, los precios industriales presentaron en julio una tasa del -0,5%, dos décimas más que en junio y ocho décimas por debajo del índice general.

En tasa mensual (julio sobre junio), los precios industriales aumentaron un 0,8% por el encarecimiento del refino de petróleo (+6%) y la producción, transporte y distribución de energía eléctrica (+3,2%).