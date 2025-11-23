El Café El Sur acoge este lunes la presentación de la revista 'Microsaurios' dentro de los 'Lunes Literarios'

MURCIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este lunes, a partir de las 21.00 horas, el Café El Sur de Murcia acoge la presentación de la revista 'Microsaurios', una publicación dedicada al género hiperbreve que el pasado mes de mayo lanzaba su número dos.

En la revista, en su primer número, participaron como escritores y fundadores: Antonio Manuel García Espín, Ana María Gea Jiménez, Antonio Guirado Gabarrón, José Antonio Hernández Rubio, Belén López Marín, David López Sandoval, Isidoro Martínez Sánchez, José Eduardo Morales Moreno, Fernando Muñoz Ubiña y María Peñalver Valverde.

El segundo número, publicado en mayo de este año, ha contado con Manuel Moyano como invitado especual y en él han Andrés Boluda Nicolás, Juan Darías, Antonio Fernández Jiménez, Antonio Manuel García Espín, Marcos García Pérez, Ana María Gea Jiménez, Antonio Guirado Gabarrón, Belén López Marín, David López Sandoval, Isidoro Martínez Sánchez, José Eduardo Morales Moreno, Fernando Muñoz Ubiña y María Peñalver Valverde.