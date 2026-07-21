Calblaque y La Azohía acogen el rodaje de la película 'Stella Maris' a través de la Región de Murcia Film Commission

Imagen del actor y cantante David Palomar durante el rodaje de ‘Stella Maris’ en la Almadraba de La Azohía - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

La coproducción hispanoportuguesa 'Stella Maris', un relato marinero de vocación universal dirigido por Laura Muñoz, ha desarrollado parte de su rodaje durante la pasada semana en la playa del Parque regional de Calblanque y en la Almadraba de La Azohía a través de la Región de Murcia Film Commission.

En concreto, la Film Commission trabajó con el equipo de producción de la película para hallar las localizaciones apropiadas para el desarrollo de la trama. En las secuencias participaron las actrices Ana Ifigenia, Analó Fernández, Adoración Espinosa y Libertad Roch Santos, junto al actor y cantante David Palomar.

Entre los momentos más destacados del rodaje figura la participación de este último en la Almadraba de La Azohía, en la que la producción contó con la colaboración y asesoramiento del capitán Juan Paredes.

En cuanto al equipo técnico que trabajó en la Región, estuvo formado por la primera unidad de dirección de 'Stella Maris' encabezada por Andrés Cardona como director de fotografía, y Richard Raaphorst, como director de arte, así como por los responsables de vestuario y peluquería, a cargo de Paqui Mejías, y por la dirección de sonido de la murciana Patricia García.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, ha señalado que "cada vez son más los profesionales que se fijan en nuestro territorio para realizar sus rodajes. Eso es gracias al trabajo que estamos realizando desde la Región de Murcia Film Commission, dando respuesta a las distintas necesidades que nos trasladan las productoras".

'Stella Maris' aborda el impacto de una tragedia marítima en una comunidad pesquera, explorando la memoria, la infancia y el duelo colectivo desde una mirada íntima y sensorial e impregnándose de los conocimientos y oficios de las gentes del mar. l relato supone un recorrido por las costas andaluzas, murcianas y portuguesas.

La película está producida por Producciones 24 Violets, compañía dirigida por la cineasta Laura Muñoz, y la portuguesa Maria Zimbro, de Elisa P. Bogalheiro, quien ejerce como productora ejecutiva.

El largometraje cuenta con el apoyo de la Agencia de Industrias Culturales de la Junta de Andalucía y de Canal Sur, y ha sido reconocido en su recorrido de desarrollo con la selección en Locarno Match Me (Suiza) y en el MAFF de Málaga, donde recibió un galardón.