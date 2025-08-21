La calle más cara de la Región para comprar vivienda está en Cartagena, con un precio medio de 670.000 euros

MURCIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La calle más exclusiva de la Región de Murcia para comprar una vivienda está en la Urbanización Campo Norte, en Cartagena, con un precio medio de 670.000 euros, según un estudio elaborado por idealista del que se desprende que la vía más cara de todo el país está en la Coto Zagaleta, en Benahavís (Málaga), donde el precio alcanza los 12.366.846 euros.

La medalla de plata del ranking se lo lleva la avenida Supermaresme, en el municipio barcelonés de Sant Andreu de Llavaneres, con un precio medio de 9.063.833 euros, y la de bronce el Camí des Salinar, en la localidad mallorquina de Andratx, cuyas viviendas tienen un precio medio de 8.909.375 euros.

El cuarto puesto corresponde a otra calle mallorquina, la de Binicaubell, en Palma, con 8.848.571 euros de media, y el quinto a la Carretera A-397, también en Benahavís, con un precio medio de 8.592.000 euros.

En el sexto puesto se sitúa la calle Vivaldi, con un precio medio de 7.681.750 euros y en el séptimo la calle Albinoni, con 7.615.480 euros, ambas de Marbella; mientras que el octavo lo ocupan las viviendas del Carrer Congre, en Andratx, con un precio medio de 7.106.071 euros.

El 'top10' lo cierran dos zonas de Marbella: la calle Wagner (7.033.733 euros de media) y la urbanización Cascada de Camoján (6.870.131 euros).

Además de las tres comunidades con calles en las 10 primeras posiciones, otras seis tienen direcciones en las que se supera de media el millón de euros: Canarias (6.471.111 euros), Comunidad de Madrid (5.458.278 euros), Comunidad Valenciana (4.960.000 euros), Galicia (1.742.786 euros), Euskadi (1.661.214 euros) y Cantabria (1.013.894 euros).

La región más económica es Navarra, donde su calle más cara tiene un precio medio de 302.665 euros, seguida por Castilla-La Mancha (513.500 euros) y Asturias (527.898 euros).