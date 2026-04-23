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CARTAGENA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

Camela, Siloé y Nunatak actuarán en las fiestas de Carthagineses y Romanos, que se celebrarán en septiembre en Cartagena. Los conciertos tendrán lugar en la explanada del Centro Comercial La Rambla, en las inmediaciones del recinto festero.

Las actuaciones del CyR Fest se desarrollarán los días 25 y 26 de septiembre. El viernes será el turno de Camela y de Sedo Dj. El dúo actuará en la ciudad portuaria después de que el pasado año tuviera que suspender su concierto por un problema de salud. La noche se completará con la sesión de Sedo DJ, que aportará una propuesta enfocada al baile y al ambiente festivo.

El sábado 26 de septiembre tomarán el relevo Siloé que presentará su nuevo trabajo. y los cartageneros Nunatak, que también darán a conocer nuevo material. Completan el cartel Segaz y Jonathan Castillo DJ, de Black Tag, según han informado desde la organización.

Los conciertos contarán con la colaboración de la Fundación Music For All y dispondrán de medidas orientadas a facilitar la asistencia y disfrute de las personas con discapacidad, que podrán contactar previamente con la organización y la fundación para solicitar información y coordinar necesidades de accesibilidad.

Las entradas para ambas noches estarán disponibles en la web de Crash Music https://crashmusic.es/ el próximo viernes, 24 de abril, a partir de las 17.00 horas.