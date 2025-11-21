La campaña regional 'Grita' para la prevención del suicidio juvenil llega a Santomera

La concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Santomera, María Tornel, junto a Fuensanta Martínez, directora de la fundación responsable del programa - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

El alumnado de Educación Secundaria de los IES Poeta Julián Andúgar y Octavio Carpena Artés de Santomera participó esta semana en la campaña divulgativa de prevención del suicidio juvenil 'Grita', una iniciativa promovida por la Consejería de Salud a través de la Dirección General de Salud Mental y desarrollada por la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias (FFIS).

Este proyecto tiene como objetivo fomentar que los jóvenes identifiquen situaciones de malestar emocional y pidan ayuda cuando lo necesiten, rompiendo el silencio que suele acompañar estos problemas.

La concejala de Sanidad, María Tornel, que asistió a la actividad junto a Fuensanta Martínez, directora de la fundación responsable del programa, destacó la importancia de que el Gobierno regional impulse este tipo de iniciativas en los municipios y subrayó que "es esencial que la juventud conozca los recursos disponibles y sepa que no está sola, ya que contar con herramientas de apoyo puede marcar una diferencia decisiva".

Durante la jornada se proyectó un vídeo de la influencer Kalon Bay y se presentó una actuación del ballet Metalte, que sirvió como introducción a la temática.

Posteriormente, profesionales de salud mental guiaron una dinámica participativa con el alumnado, en la que abordaron las claves de la prevención y de la solicitud temprana de ayuda.

El mensaje central de la campaña insistió en que los jóvenes deben expresar cómo se sienten, ya sea a alguien de confianza o directamente a los servicios especializados que se han puesto a su disposición.

Entre los recursos difundidos se encuentran el teléfono '024', destinado a la atención a la conducta suicida; el '1-1-2', número de emergencias; y el '968 343 400', atendido por personal del Teléfono de la Esperanza, entidad colaboradora de esta iniciativa.

Las actividades se desarrollaron en un camión instalado en los patios de ambos institutos, donde se expusieron materiales informativos y se reforzó la difusión de estos servicios de apoyo emocional.