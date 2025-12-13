'Candlelight: El Señor de los Anillos' llega a Murcia en 2026 para conmemorar el 25º aniversario de la trilogía

Cartel de 'Candlelight: El Señor de los Anillos' - FEVERUP

MURCIA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Warner Bros Discovery Global Experiences y Fever, la plataforma líder mundial en tecnología para descubrir cultura y entretenimiento en vivo, anuncian 'Candlelight: El Señor de los Anillos', una serie internacional de conciertos que conmemora en 2026 el 25º aniversario de la trilogía cinematográfica. Murcia es una de las ciudades del mundo elegidas para acoger esta serie de conciertos, que ofrecerá un número limitado de entradas.

En Murcia, la Casa de la Luz será el escenario de esta experiencia musical única, que tendrá lugar en espacios reconocidos por su valor histórico o su carácter singular, como catedrales, teatros y museos, en ciudades como New York, São Paulo, Singapore, Madrid, Milán, Sydney y muchas otras en América, Europa y Asia-Pacífico.

El público puede unirse a la lista de espera de las primeras ciudades anunciadas a través de la aplicación y el sitio web de Fever para participar en esta celebración internacional de una de las sagas más reconocidas del cine.

El programa musical de estos conciertos reúne algunas de las piezas más emblemáticas de la trilogía 'El Señor de los Anillos', interpretadas por cuartetos de cuerda locales. Las obras seleccionadas sumergirán al público en el universo de la Tierra Media a través de melodías que evocan la aventura, la amistad y la atmósfera épica que caracterizan a la trilogía.

"Estamos orgullosos de colaborar con Warner Bros. Discovery Global Experiences en esta inolvidable serie de conciertos Candlelight, con la que celebramos un hito tan significativo como el 25º aniversario de El Señor de los Anillos", afirma Isabel Solano, vicepresidenta global de Experiencias Originales en Fever.

"Con 'Candlelight: El Señor de los Anillos' rendimos homenaje a la música épica de un clásico atemporal que sigue inspirando a generaciones, al mismo tiempo que reafirmamos nuestra misión de acercar la música clásica a todos los públicos y de celebrar a algunos de los compositores más destacados del mundo", añade.