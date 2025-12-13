Cano (PP) exige al Gobierno de Sánchez transparencia y explicaciones sobre el origen del brote de peste porcina

Agua.- El PP critica la negativa del presidente de la CHS a comparecer este lunes en la Comisión del Tajo-Segura - PP

MURCIA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP, Jesús Cano, ha exigido hoy al Gobierno de Pedro Sánchez más "trasparencia" y que "dé explicaciones" sobre el origen del brote de peste porcina, que como han publicado varios medios de comunicación podría deberse a una fuga del virus del centro de Investigación en Sanidad Animal IRTA, en Cataluña.

Cano ha reprochado que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación "haya ocultado a las comunidades autónomas que el foco podría estar en ese centro". "El propio Ministerio conocía estos hechos desde mucho antes de publicarse la noticia en los medios de comunicación y pese a ello sigue sin compartir con los responsables autonómicos la información", ha indicado.

El PP quiere hacer de esta forma pública esta denuncia y pedir "responsabilidades políticas y una rectificación inmediata al Gobierno de España". "Es inaceptable y un gravísimo error que, ante un riesgo sanitario de esta magnitud, el Gobierno mantenga una actitud de oscurantismo y no comparta datos esenciales con las comunidades autónomas", ha agregado el diputado regional.

Asimismo, el PP ha reclamado al Ejecutivo que las comunidades autónomas participen en el Comité de Expertos, mediante la designación de técnicos cualificados para este organismo, que evaluará el alcance del brote, con el fin de garantizar transparencia y rigor en la toma de decisiones.

Precisamente, el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional ha presentado una moción sobre este brote de peste porcina. El sector español afronta un episodio sanitario de especial relevancia tras la identificación de los primeros casos de peste porcina africana (PPA) en fauna silvestre desde hace décadas.

"Los productores regionales están muy profesionalizados y llevan años adoptando medidas de bioseguridad con las que prevenir y combatir esta enfermedad", ha asegurado el diputado. "El Gobierno regional ha actuado desde el primer el momento en el que nos informaron de los primeros positivos", ha aclarado Cano.

En la moción, se exige poner todos los medios necesarios para evitar que la enfermedad llegue a afectar al sector productivo; reforzar las inspecciones en frontera con más personal veterinario y medios técnicos; impulsar una campaña de promoción que ponga en valor la bioseguridad que hoy ostenta el sector ganadero español; y, entre otras medidas, apoyar la creación de una Oficina de Control de Importaciones a nivel europeo que permita establecer mecanismos de vigilancia sobre los acuerdos comerciales.

EL SECTOR A NIVEL NACIONAL

El sector porcino español alcanzó en 2024 una facturación aproximada de 25.000 millones de euros, consolidándose como el principal motor económico de las producciones ganaderas. Las exportaciones de porcino ascendieron a 8.784 millones de euros, lo que sitúa a España como el primer exportador de carne de cerdo de la Unión Europea y como uno de los principales actores a nivel mundial.

Este sector representa cerca del 85 por ciento de las exportaciones cárnicas españolas, el 17 por ciento del peso de la industria alimentaria, y aporta aproximadamente un 2,2 por ciento de la producción nacional, con un saldo comercial positivo de más de 8.100 millones de euros.

Los principales destinos de las exportaciones de porcino español en 2024 fueron China (539.064 toneladas por 1.097 millones de euros), Francia (289.865 toneladas por 1.072 Meuros) e Italia (274.591 toneladas por 796 Meuros).