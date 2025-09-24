Cano (PPRM): "El agua del trasvase y la subterránea son la vida y el motor de desarrollo del Levante"

El secretario ejecutivo de Agua y Agricultura del Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM), Jesús Cano - SCRATS

MURCIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario ejecutivo de Agua y Agricultura del PP de la Región de Murcia (PPRM), Jesús Cano, ha subrayado este miércoles que "el agua del trasvase Tajo-Segura y la subterránea son la vida y el motor de desarrollo del Levante, que el Gobierno de Sánchez no tiene ningún derecho a arrebatarnos", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

Cano ha hecho estas declaraciones tras la presentación del estudio actualizado del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), cuyos datos, ha apuntado, "confirman de manera rotunda lo que llevamos años defendiendo: el agua, tanto la procedente del Trasvase como la subterránea, son fundamentales para el desarrollo económico, social y medioambiental del Levante español".

"Solo en 2024, las actividades ligadas al trasvase generaron 3.912 millones de euros en el PIB nacional y más de 102.000 empleos", ha resaltado el también diputado regional del PP.

Además, "el 70% de lo producido con esa agua se exporta, lo que convierte a Murcia, Alicante y Almería en la despensa de Europa y en un dique de contención contra la desertificación, eliminando más de 1,2 millones de toneladas de CO2 al año".

Cano ha insistido en que "cada hectómetro cúbico que llega al Levante genera vida, futuro y oportunidades para miles de familias" y ha incidido en que "recortar el agua al Levante es además recortar el progreso de España entera, ya que el Trasvase es uno de los grandes motores de empleo, exportación y riqueza del país".

Asimismo, ha recordado que España "dispone cada año de más de 100.000 hectómetros cúbicos de recursos superficiales, de los cuales los planes hidrológicos apenas asignan 30.000 a usos y demandas", una "desproporción" que, a su juicio, de no corregirse supone "una auténtica injusticia".

El dirigente 'popular' ha considerado "inaceptable" que, en este contexto, "se esté castigando al Levante y se obligue a sus agricultores, regantes e industrias agroalimentarias a mendigar unos pocos cientos de hectómetros cúbicos mientras otras partes de España tiran recursos hídricos al mar".

"España no puede permitirse el lujo de cerrar el grifo de la solidaridad. Con el agua que sobra en muchas cuencas, que acaba en el mar sin ser aprovechada, se podrían garantizar décadas de prosperidad en el Levante", ha remarcado Cano.

CRÍTICAS A GARCÍA-PAGE, "EL INDEPENDENTISTA DEL AGUA"

Cano también se ha referido a las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien aseguró este martes que si termina el mes de septiembre y no han entrado en vigor las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, su Gobierno y él mismo estarán dispuestos a "acciones procesales para que se cumplan".

A este respecto, desde el PPRM Cano ha insistido en que "lo de Page es de traca, una falta de respeto a millones de españoles: se ha convertido en el independentista del agua, empeñado en levantar fronteras dentro de España y en condenar al Levante al secano y al abandono".

"Page se ha quitado la careta: es el anti solidario por excelencia, el dirigente que utiliza el agua como arma política y que sueña con ser el caudillo del agua para su tierra, aunque eso suponga arruinar a miles de agricultores y familias del Levante", ha añadido.

Cano ha agregado que "mientras algunos se comportan como caciques que levantan muros entre territorios, el Partido Popular seguirá defendiendo la solidaridad, la justicia hídrica y la igualdad de oportunidades para todos los españoles vivan donde vivan". "El agua es de todos y para todos, y no vamos a permitir que un barón socialista acomplejado decida quién bebe y quién no", ha concluido.