El cantautor Andrés Suárez y la ilustradora Ilu Ros, este jueves en la Feria del Libro de Cartagena

CARTAGENA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

El cantautor Andrés Suárez y la ilustradora Ilu Ros firmarán ejemplares de sus últimas obras este jueves en la Feria del Libro de Cartagena, que se desarrolla hasta el próximo domingo en la plaza Juan XXIII, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

En concreto, a las 18.00 horas, Ilu Ros presentará y firmará ejemplares de 'Una casa en la ciudad', con la que la dibujante vuelve por primera vez allá donde residió durante ocho años con la intención de dar forma a un libro sobre aquella etapa de su vida. Este evento, presentado por Enrique Rey, tendrá lugar en la caseta número 24.

A las 20.00, en la misma caseta, Andrés Suárez presentará 'Todavía más allá de mis canciones', su tercer libro, en el que relata la intrahistoria de 30 de sus temas más personales e icónicos. El cantante conversará con la periodista Laura Piñero, interpretará algunas canciones en acústico y firmará ejemplares.

ACTIVIDADES PARALELAS

Además de las presentaciones y firmas, la jornada contará con actividades pensadas para toda la familia, especialmente para los peques de la casa.

Por la mañana, de 10.00 a 14.00 horas, alumnos de cuarto de Primaria de diversos centros educativos visitarán la Feria del Libro. También habrá talleres infantiles de 17.00 a 19.00 horas como el de marcapáginas con bordados o 'Mi Gran Arbol'.