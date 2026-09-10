Capitanía Marítima deniega la entrada al buque 'ALMAJD' en el puerto de Cartagena por el embargo a Rusia

Archivo - Dársena de Escombreras, en el puerto de Cartagena - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

Capitanía Marítima ha denegado este jueves la entrada al Puerto de Cartagena (Murcia) al buque 'ALMAJD' como consecuencia del embargo impuesto por la Unión Europea (UE) a Rusia tras la invasión de Ucrania, según ha informado la Delegación del Gobierno en la Región.

El barco, con bandera de Saint Kitts and Nevis, operaba bajo pabellón ruso con posterioridad al 24 de febrero de 2022, fecha de inicio de las medidas restrictivas impuestas por la UE.

El Capitán Marítimo ha dado la preceptiva orden a Salvamento Marítimo para impedir la entrada de la embarcación en aguas jurisdiccionales españolas y que se mantenga, por tanto, a un mínimo de 12 millas náuticas de la costa.