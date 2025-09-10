La Cárcel Vieja de Murcia se convertirá en un "nodo cultural" con medio centenar de actividades en los próximos meses

Presentación de la programación de la Cárcel Vieja como centro de cultura contemporánea - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cárcel Vieja se convertirá en un "nodo cultural" durante los próximos cuatro meses a través de medio centenar de actividades relacionadas con la danza, la música, la escultura, la pintura, la literatura y el videoarte, entre otras disciplinas, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El objetivo es unir este emblemático espacio a una red cultural que conecte barrios junto al Cuartel de Artillería y el Hub Audiovisual, con el fin de situar a Murcia "en el mapa de los circuitos creativos contemporáneos".

El programa para el último cuatrimestre de 2025 incluye diversas actividades como el ciclo de 'Monoton', iniciativas sobre música contemporánea y mesas redondas de los profesionales del ámbito de la cultura, así como del resto de disciplinas artísticas.

Dentro de los 10 pilares de la programación figura 'Reencuentros', un ciclo de conversaciones públicas con artistas, pensadores y colectivos locales concebido como un espacio horizontal de diálogo y reflexión cultural que tendrá continuidad a lo largo del curso.

Así, acogerá la celebración de mesas centradas en ámbitos como la fotografía, que estará moderada por Pilar Morales; la moda, conducida por Marta Abellán; la literatura, guiada por Miguel Ángel Hernández; el diseño, con Diego Lizán; el cine, a cargo de Eva Libertad; y la música, con Jesús Cobarro.

Además, habrá un programa que lleva por nombre '[Sin titulo]: cine sin pistas, miradas sin prejuicios', en el que se proyectarán películas sin anunciar su título, ofreciendo una experiencia de visionado libre y receptiva.

Este ciclo se articulará en torno a cuatro líneas curatoriales como 'Nuevo cine francés', con obras recientes que desmontan la herencia de la 'Nouvelle Vague' desde nuevas subjetividades; 'Dolce Cinema', un recorrido por un cine italiano menos visible, íntimo y político; 'Ideas en movimiento', dedicada a la animación como territorio para pensar el mundo; y 'Dragones de celuloide', un viaje por cinematografías asiáticas de enorme fuerza visual y narrativa.

Por otro lado, se encuentra el programa 'Monoton', una plataforma de arte sonoro y música experimental, que incluirá conciertos, seminarios y propuestas de escucha crítica. La programación arranca el 11 de septiembre con 'Las Enumeraciones', un concierto para sintetizador modular a cargo de Luis Codera Puzo, que abrirá la temporada con una propuesta de escucha expandida.

Además, el 9 de octubre la sesión 'Azarbe 25: Fase 2' reunirá a Eduardo Balanza y Pedro Guirao en un diálogo experimental entre electrónica, objeto y territorio y el 23 de octubre la figura de Pierre Boulez será revisitada en '100 años de Pierre Boulez', un concierto divulgativo para piano y flauta que celebra el legado del compositor francés en su centenario.

El 27 de noviembre será el turno de 'Luciano Berio: Sequenzas' y cerrará el ciclo el 11 de diciembre 'Show us your screen', una propuesta de música electrónica y live coding a cargo de Eloi el Bon Noi & Turbulente, donde la creación sonora sucede en tiempo real y a la vista del público.

Otro pilar de la programación es 'Instalaciones', un programa que consiste en intervenciones artísticas concebidas como experiencias habitables que transforman la relación entre espacio, cuerpo y percepción.

El ciclo arrancará con una intervención del artista Emilio Cerezo, cuya obra encarna el espíritu de este programa con una práctica que se mueve entre lo pictórico y lo instalativo, entre la materia y la percepción, y que interroga constantemente la relación entre cuerpo, espacio y presencia.

Además, el programa 'Invadir lo cotidiano' trata sobre proyectos que activan lugares no convencionales de la Cárcel como es el patio, el ascensor, los pasillos y la cafetería, convirtiéndolos en escenarios culturales a través de los proyectos En Buble, No-Muzak, Lo que se mueve y Raíz.

De esta forma de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas, se escucharán obras de un único compositor al mes, seleccionadas según criterios estéticos, temáticos o cronológicos. No se trata de música de fondo, sino de una curaduría sonora que da forma al espacio.

El recorrido comenzará con 'Espejos en movimiento', una selección de obras de Maurice Ravel que tiñen el patio de reflejos, texturas y veladuras, y continuará con 'El canto del caminante', donde la voz musical de Franz Schubert acompaña al visitante en su deriva íntima y nostálgica.

Más adelante, el espacio se inundará con los ecos venecianos de Antonio Vivaldi en 'Paisajes de Venecia', y se deslizarña hacia las sonoridades acuáticas de Claude Debussy bajo el título 'Luz líquida, acuarela sonora'. El ciclo culminará con la precisión espiritual de Johann Sebastian Bach, cuya música habita el espacio como una Arquitectura de la escucha.

En paralelo, el proyecto NO-MUZAK ocupará el ascensor de la Cárcel con una serie de intervenciones sonoras que reivindican este espacio mínimo y transitorio como un lugar inesperado de escucha. A lo largo de los meses, se sucederán propuestas que van desde la creación contemporánea hasta la arqueología sonora, seleccionadas con intención pedagógica y estética. Algunas incluirán también imagen, texto o ilustración.

La primera intervención conmemora el centenario de Yukio Mishima y le sigue un homenaje a Pierre Boulez. Finalmente, el ciclo cierra el año con una mirada crítica y cultural al fenómeno cinematográfico de 'Jaws' (Tiburón), en el 50 aniversario de su estreno.

El programa 'Lo que se mueve' está basado en videoarte y lenguajes audiovisuales experimentales en zonas de tránsito del edificio. Cada mes, la pantalla se transformará con la obra de una artista o colectivo en formatos que oscilan entre el 'loop', el montaje específico, la instalación 'site-specific' o la pieza abierta.

La programación arranca el 15 de septiembre con 'Poesía y teatralidad', una pieza del maestro japonés Kihachiro Kawamoto, cuyas animaciones de papel, sombras y títeres abren una poética única del gesto y la memoria.

A partir del 16 de octubre, toma el relevo 'Coreografías de luz' del pionero alemán Oskar Fischinger, donde color y música se funden en un lenguaje abstracto y visionario y cerrará el año desde el 14 de noviembre 'Entornos insólitos', una propuesta del checo Jan Svankmajer.

El programa 'Raíz' se basará en un ciclo en torno a la gastronomía como forma de conocimiento, que reflexiona sobre territorio, oficio y sostenibilidad que convoca a cocineros y agentes culturales de la Región de Murcia para reflexionar sobre el producto, el territorio y la responsabilidad del oficio desde lo cotidiano: la bodega, el obrador, la cocina abierta o la barra.

REPETIDOR CULTURAL DE MURCIA

La Cárcel Vieja funcionará también como repetidor cultural de la ciudad proyectando y amplificando iniciativas ya presentes en Murcia.

De esta forma, programas como PANORAMA SALAS, en colaboración con Murcia Live!, darán visibilidad a la programación de salas de música en directo, mientras que CABINA ABIERTA, comisariado por Animal Sound, transformará el patio del edificio en un espacio sonoro y performativo abierto a todos los públicos.