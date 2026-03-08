La CARM apoyó a 1.754 mujeres que se establecieron como autónomas en 2025 con ayudas superiores a los 7,8 millones

MURCIA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad apoyó el año pasado a 1.754 mujeres desempleadas que se establecieron como autónomas a través de las ayudas específicas que destina a las personas desempleadas que deciden emprender, como la 'Cuota Cero ampliada' o las dirigidas a sufragar los primeros gastos para poner en marcha una actividad empresarial.

Estas ayudas representan el 46,54 por ciento del total de subvenciones al autoempleo concedidas en 2025, de un total de 3.768 expedientes aprobados, lo que refleja el creciente peso de las mujeres en el emprendimiento en la Región de Murcia.

La concesión de estas subvenciones, que gestiona la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social a través del SEF, sumó una partida superior a los 7,8 millones de euros. La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, subrayó que "una de las prioridades del Gobierno regional es que la mujer siga ganando peso en el ecosistema emprendedor de la Región de Murcia impulsando programas que las incentiven a poner en marcha una actividad empresarial".

"El hecho de que cerca de la mitad de las ayudas al autoempleo concedidas el pasado año hayan sido para mujeres demuestra que estas políticas están dando resultado", añadió la titular de Empleo. Con este objetivo, el Gobierno regional contempla cuantías más elevadas en determinadas ayudas destinadas a mujeres, especialmente en aquellas pensadas para sufragar los gastos iniciales de la actividad.

De este modo, mientras las ayudas por inversiones en inmovilizado material alcanzan un máximo general de 8.000 euros, las beneficiarias pueden acceder a importes de hasta 9.900 euros. Estas ayudas, que van de 3.000 a 9.900 euros, permiten a las personas desempleadas que se establecen como autónomos sufragar sus primeros gastos para poner en marcha su negocio siempre que estén dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) a jornada completa durante un periodo mínimo de dos años.

Un total de 686 mujeres obtuvieron el año pasado una de estas subvenciones, que supusieron cerca de 5,1 millones de euros. Por su parte, 926 mujeres en desempleo obtuvieron la 'Cuota Cero ampliada', la ayuda del SEF que anticipa a sus beneficiarios las cuotas de la Seguridad Social de los dos primeros años de actividad como autónomos y además se les proporciona una ayuda inicial de 1.000 euros. La concesión de estas ayudas sumó más de 2,7 millones de euros.

Asimismo, 142 mujeres que optaron por capitalizar su prestación por desempleo, es decir, obtenerla en un solo pago para establecerse como autónomas, obtuvieron la subvención que el SEF destina a estas personas.

Esta ayuda permite a sus beneficiarios sufragar el 50 por ciento de la cuota al régimen correspondiente de la Seguridad Social como trabajador autónomo, calculada sobre la base mínima de cotización, o bien el 100 por ciento de las aportaciones que el trabajador haga al régimen de la Seguridad Social en caso de integrarse en cualquier forma de economía social.