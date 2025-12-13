La CARM concede más de 775.000 euros a 300 viticultores que han reducido sus ingresos por la producción

Imagen de archivo de la consejera Sara Rubira junto a la alcaldesa de Yecla, Remedios Lajara, en un viñedo del municipio. - CARM

MURCIA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca da más de 775.000 euros a viticultores de la Región de Murcia que han visto reducido gravemente sus ingresos por la baja producción de sus cultivos.

Este sábado se ha publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) la concesión de subvenciones a 300 viticultores, que tienen sus tierras mayoritariamente en Yecla y Jumilla, pero también hay beneficiarios en Alhama de Murcia, Blanca, Bullas, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Fuente Álamo, Lorca, Moratalla y Puerto Lumbreras.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, señaló que "el sector del viñedo de la Región de Murcia constituye un eje relevante dentro de la actividad agraria regional, tanto desde la perspectiva económica como social y territorial", y añadió que "desde el Gobierno regional queremos que estos viticultores continúen con su actividad y por ese motivo hemos creído necesario sacar este paquete de ayudas directas de fondos propios con las que poder apoyar su actividad".

Asimismo, Rubira afirmó que "apoyando la sostenibilidad de estas explotaciones agrícolas sabemos que también estamos ayudando el mantenimiento de población y empleo en el medio rural, particularmente en municipios donde el viñedo representa una actividad económica relevante". El máximo de la ayuda que recibirán es de 210 euros por hectárea, con un límite máximo por agricultor de 10.0000 euros y un mínimo de 300.