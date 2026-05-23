La CARM convoca 10 plazas al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas

MURCIA 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad ha convocado diez plazas para el Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, según publicó ayer el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM). El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, destacó que "se añade a dos realizadas anteriormente, y que suman un total de 52 plazas".

"El objetivo es que las Enseñanzas Superiores cuenten con una plantilla de Catedráticos funcionarios acorde con las necesidades y la excelencia de este cuerpo", señaló.

En concreto, se ha convocado una plaza para cada una de las especialidades de canto, clarinete, composición, dirección de coro, fagot, flauta travesera, música de cámara, pedagogía, tuba y tecnología musical.

El plazo de presentación de solicitudes comienza el lunes, 25 de mayo, y es de 15 días hábiles. Está previsto que las pruebas de este procedimiento selectivo se inicien en el primer trimestre del curso escolar 2026-2027.

Podrán participar en este procedimiento las personas que posean el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Grado universitario y además acrediten la formación y capacidad de tutela en las investigaciones propias de las enseñanzas artísticas. La oposición se desarrollará en dos fases: la de oposición y la de concurso.

La primera fase, que consta de dos pruebas, la primera, que tendrán carácter eliminatorio, está dividida en dos partes, A que es de carácter práctico, y la parte B que es el desarrollo por escrito de un tema elegido entre tres temas extraídos al azar por el Tribunal. La parte práctica se valora con un 70 por ciento y la parte teórica con un 30 por ciento.

La segunda prueba consistirá en la presentación y defensa ante el Tribunal de una guía docente, y en la elaboración y exposición oral de una unidad didáctica. La fase de oposición se calificará con la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en cada prueba.

Los aspirantes que superen la fase de oposición, deberán presentar los méritos que se correspondan con el baremo para la fase de concurso. En este baremo se valora con un máximo de cinco puntos la experiencia docente, la formación académica con cuatro puntos y con dos puntos otros méritos como la superación de la fase de oposición en anteriores procedimientos, cursos de formación y publicaciones.

Finalmente, los órganos de selección ponderarán para cada especialidad las puntuaciones en dos tercios para la fase de oposición y de un tercio para la fase de concurso.