La CARM destaca la importancia de dar visibilidad a las personas con discapacidad con un desfile de moda inclusivo

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, asistió al desfile de moda inclusivo 'La moda que nos une'. - CARM

MURCIA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha organizado una nueva edición de 'La moda que nos une', un evento en el que los protagonistas son 40 personas con discapacidad. Un desfile de moda inclusivo, que rompe barreras y sube a la pasarela a modelos capaces de demostrar que pueden participar en cualquier ámbito de la sociedad.

El desfile, que se ha celebrado en el centro comercial Thader, en Murcia, fomenta la inclusión y visibiliza las capacidades de todas las personas. La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, asistió hoy a este acto, enmarcado en la programación especial con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

"Hoy todos los focos les iluminan a ellos, que rompen límites con su participación en este desfile, y con sus pasos nos permiten avanzar hacia una sociedad más inclusiva. Ese talento que demuestran es un ejemplo de todo lo que pueden hacer las personas con discapacidad", destacó Ruiz.

Por la pasarela han desfilado modelos que son usuarios de diez entidades sociales: Astrapace, Asociación ELA Región de Murcia, Soy como tú, Aspanpal, Afemnor, Nueva Fundación Los Albares, Famdif, Afesmo, Ápices y Crece con Dabadá.

Un desfile cargado de significado y de ilusión, porque los participantes se han volcado, tanto en la preparación previa como en el desarrollo. La consejera les transmitió su agradecimiento por su implicación y por compartir con el público asistente mucho más que un evento lúdico.

"Son verdaderos modelos, son el espejo en el que nos debemos reflejar como ciudadanos, porque con este desfile están lanzando un mensaje muy importante: que con esfuerzo y con dedicación, todos podemos ser capaces", afirmó.

Decenas de personas han asistido a este desfile de moda inclusivo que ha vuelto a celebrarse un año más, convirtiéndose en un acto referente dentro de las actividades programadas. La programación se extenderá hasta el 19 de diciembre. Este desfile se encuentra enmarcado en la programación impulsada por la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y la Dirección General de Personas con Discapacidad, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el próximo 3 de diciembre.

En este programa, que se llevará a cabo hasta el 19 de diciembre, participa también el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad-Cermi Región de Murcia. Dentro de la programación, que incluye el concurso de galardones de los 'Premios regionales de la discapacidad' y el de fotografía 'Todos en el aula', se encuentra un mercadillo solidario, que acoge este sábado la ciudad de Murcia.

El martes, 2 de diciembre, se celebrará la Jornada 'No Limits. Deporte y Discapacidad', en el Pabellón Príncipe de Asturias de Murcia. Un día después tendrá lugar el acto institucional de entrega de los 'Premios de la Discapacidad de la Región de Murcia', en el Museo del Enclave de la Muralla (MUDEM), de Molina de Segura. También ese miércoles, San Javier acogerá la I Jornada de atletismo para personas con discapacidad 'Vive corriendo tras un sueño'.

Y el viernes, 5 de diciembre, en San Pedro del Pinatar se inaugurará el nuevo Centro de Atención Temprana de Aidemar. Además, del 20 de noviembre al 19 de diciembre, la Asociación Alfa, en colaboración con la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS, organiza la XV edición de 'Muestrearte', una muestra de arte y diversidad.