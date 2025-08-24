La CARM impulsará la formación en turismo en el último cuatrimestre con 10 nuevos certificados de profesionalidad

Participantes en una de las acciones formativas del Centro de Cualificación Turística. - CARM

MURCIA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, a través del Centro de Cualificación Turística (CCT), pondrá en marcha durante el último cuatrimestre del año un total de diez nuevos certificados de profesionalidad en modalidad presencial, dirigidos prioritariamente a personas desempleadas. Esta propuesta formativa, financiada por el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), se estructura en tres niveles.

Los certificados de nivel I, que no requieren titulación académica previa, permitirán obtener competencias en 'Operaciones básicas de restaurante y bar', con tres ediciones previstas. En el nivel II se oferta un curso de 'Servicios de restaurante', dos ediciones de 'Cocina' y una de 'Repostería'. Para quienes cuentan con titulación de ESO o equivalente, esta formación les abre las puertas a un sector con alta demanda laboral.

En el nivel III, los cursos ofertados son 'Dirección y producción en cocina', 'Recepción en alojamientos' (modalidad online) y 'Creación y gestión de viajes combinados y eventos', para los que se requiere Bachillerato o una cualificación profesional previa del mismo nivel. Todos los certificados incluyen un módulo de prácticas profesionales no laborales, que se desarrollan en empresas del sector turístico de la Región de Murcia.

El director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), Juan Francisco Martínez, señaló que esta formación "está diseñada para responder a las necesidades reales del sector turístico regional y del mercado de trabajo".

En esta línea, "su dimensión práctica es clave para mejorar la empleabilidad. De hecho, y según los datos del CCT, ocho de cada diez alumnos que completan y aprueban estas acciones formativas acceden al mercado laboral en menos de tres meses", aseguró.

Martínez recordó que el impulso de la formación "es un motor de profesionalización de nuestro sector turístico y un pilar esencial para elevar la competitividad de nuestro destino, y se constituye como uno de los objetivos esenciales del Plan Estratégico de Turismo 2022-2032 de la Comunidad".

12 CERTIFICADOS Y MÁS DE 6.400 HORAS FORMATIVAS EN 2024-2025

Durante el curso académico 2024-2025, el Centro de Cualificación Turística ha impartido 12 certificados de profesionalidad, en los que participaron 198 personas y supusieron 6.420 horas formativas.

En total, se impartieron cinco ediciones del certificado de nivel I ('Operaciones básicas de restaurante y bar'), cinco de nivel II (dos de 'Cocina', dos de 'Repostería' y uno de 'Servicios de restaurante y bar') y dos certificados de nivel III ('Dirección y Producción en Cocina' y 'Promoción e Información Turística', este último en modalidad online).

Asimismo, se suscribieron 103 convenios de colaboración con empresas del sector para la realización de prácticas profesionales no laborales, lo que consolida al CCT como centro de referencia en formación especializada para el sector turístico e impulsa la empleabilidad de los alumnos. Para más información sobre los cursos disponibles y formalizar la inscripción, las personas interesadas pueden consultar la web oficial del CCT, www.cctmurcia.es.