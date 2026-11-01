La CARM reconoce la vivienda colaborativa como una modalidad residencial adaptada a nuevas formas de convivencia

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, junto al presidente de la Asociación Cohousing Murcia, Ginés Martínez, el presidente de Ucomur, Juan Antonio Pedreño, en la jornada 'La vivienda colaborativa hoy'. - CARM

MURCIA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional reconoce la vivienda colaborativa como una modalidad residencial que combina alojamientos privados y espacios comunes, una fórmula que permite compartir instalaciones y servicios y desarrollar distintas formas de convivencia.

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, junto con el presidente de la Asociación Cohousing Murcia, Ginés Martínez, y el presidente de Ucomur, Juan Antonio Pedreño, participó este viernes en la Biblioteca Regional en la inauguración de la jornada 'La vivienda colaborativa hoy: Oportunidades, retos y realidades', organizada por la asociación Murcia Cohousing.

La vivienda colaborativa, también conocida como cohousing, permite a sus residentes disponer de un espacio propio y compartir instalaciones como cocinas, comedores, salas de estar y otras zonas destinadas a actividades comunes.

Existen diferentes modalidades, entre ellas proyectos intergeneracionales y otros dirigidos específicamente a personas mayores o personas con discapacidad.

El encuentro, bajo el lema 'Un hogar para vivir, una comunidad para compartir', reunió a especialistas y personas vinculadas a proyectos de cohousing para intercambiar experiencias y abordar aspectos relacionados con la organización de los espacios compartidos, las condiciones de acceso, la convivencia y el desarrollo de estas iniciativas. El programa incluyó varias mesas redondas dedicadas a las características del modelo, sus desafíos y experiencias reales.

En la Región de Murcia se han concedido más de cuatro millones de euros en subvenciones para siete actuaciones de vivienda colaborativa que permitirán crear 132 hogares en Murcia, Cartagena, Lorca y Caravaca de la Cruz. Los proyectos incluyen principalmente fórmulas intergeneracionales, así como iniciativas dirigidas a personas mayores y personas con discapacidad.