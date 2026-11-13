Carmina Fernández (PSRM): "López Miras es un peligro para la salud pública"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández - PSRM

MURCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, ha denunciado que el presidente del Gobierno Regional, Fernando López Miras, "es un peligro para la Salud pública", puesto que, "en lugar de preocuparse por el estado de los pacientes afectados, está convirtiendo el escándalo de las prótesis del Servicio Murciano de Salud (SMS) en una auténtica política de premios y ascensos para quienes han ocupado puestos de responsabilidad en el organismo investigado".

"En cualquier Gobierno decente, un escándalo de esta gravedad debería provocar dimisiones y ceses. En el Gobierno de López Miras, sin embargo, provoca ascensos y recompensas. Primero nombró consejera de Salud a la gerente del SMS y ahora recoloca en la Consejería de Hacienda a Juan Antonio Quesada, un alto cargo cesado del Servicio Murciano de Salud tras estallar el caso de las prótesis y señalado por la UDEF en su investigación", ha destacado.

"Mientras miles de murcianos tienen miedo porque no saben lo que les han metido en el cuerpo, mientras la sociedad está esperando explicaciones y dimisiones, López Miras sigue dando premios y ascensos a los responsables del mayor escándalo sanitario de esta región", ha añadido.

Fernández ha considerado "especialmente grave" que Quesada haya sido nombrado subdirector general de Presupuestos de la Comunidad Autónoma apenas mes y medio después de su destitución en el SMS. "Es inexplicable que López Miras ponga a manejar los presupuestos de la Comunidad Autónoma a uno de los señalados por la UDEF por un fraude millonario a las arcas de nuestra sanidad pública", ha subrayado.

"¿Qué está pasando en el Gobierno regional? ¿Qué pretende López Miras premiando y recolocando a quienes han estado al frente de organismos y responsabilidades bajo investigación? ¿Qué quiere tapar con estos nombramientos?", ha reclamado Fernández.

La portavoz socialista ha recordado que, según las informaciones publicadas, la UDEF incorporó a su investigación un correo electrónico enviado por Quesada en 2023 a subordinados y al entonces secretario general técnico del SMS, en el que advertía de que el Tribunal de Cuentas podía señalar al organismo por las irregularidades en la contratación de prótesis y pedía acordar una respuesta "coherente" ante los contratos sin licitación previa.

"Estamos hablando de una investigación por un presunto fraude millonario en la sanidad pública, de irregularidades que afectan a la compra y facturación de material sanitario y de hechos que han generado una enorme inquietud entre miles de pacientes que necesitan saber qué prótesis les han implantado y si su salud ha estado en riesgo. Y mientras las familias esperan respuestas y los pacientes exigen garantías, López Miras se dedica a repartir cargos y ascensos", ha explicado.

"Este es el modelo de gestión de López Miras: cuando hay que dar explicaciones, mira hacia otro lado; cuando hay que asumir responsabilidades, las esquiva; y cuando debería exigir dimisiones, premia a quienes han tenido responsabilidades en el SMS", ha señalado.

Para Fernández, resulta "inaceptable" que el presidente regional siga sin ofrecer explicaciones políticas convincentes sobre el caso y que no haya depurado las responsabilidades correspondientes. "No estamos ante un asunto menor ni ante un simple problema administrativo. Estamos ante uno de los mayores escándalos sanitarios que ha vivido esta Región, con un presunto fraude de millones de euros y una investigación policial que ha puesto sobre la mesa hechos de enorme gravedad".

"López Miras tiene que dejar de proteger a los suyos, dar la cara y explicar por qué las personas que deberían estar dando explicaciones por lo ocurrido en el SMS terminan colocadas en puestos de mayor responsabilidad. La Región de Murcia necesita transparencia, garantías para los pacientes y responsabilidades políticas. Lo que no necesita es un Gobierno que convierte los escándalos sanitarios en una oportunidad para repartir ascensos", ha concluido.