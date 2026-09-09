Cartagena activa el plan de emergencia municipal en situación 0 por el aviso naranja por lluvias y tormentas

La alcaldesa, Noelia Arroyo, dirige la reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal ante el aviso naranja por lluvias y tormentas - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

Se suspende toda la actividad municipal al aire libre durante el horario marcado por la alerta CARTAGENA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha activado este miércoles el plan de emergencia municipal en situación 0, operativo entre las 14.00 y las 00.00 horas, ante el aviso naranja por lluvias y tormentas decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la comarca, según ha informado el Consistorio.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha dirigido una reunión de coordinación junto a responsables de ocho áreas municipales y diez servicios técnicos operativos --entre ellos Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Infraestructuras y Servicios Sociales-- para supervisar los medios disponibles tras la fase de prealerta activada el martes y coordinar las actuaciones de prevención.

Como medida preventiva, la Administración local suspenderá toda la actividad municipal al aire libre durante el horario marcado por la alerta. Esto afecta a la piscina de la Casa de la Juventud, las instalaciones de Tentegorra, la pista de atletismo y los campos de fútbol municipales.

Asimismo, el Ayuntamiento ha trasladado recomendaciones a los centros educativos y ha aconsejado la suspensión de actos al aire libre a juntas municipales y comisiones de fiestas con festejos programados en barrios y diputaciones.

Arroyo ha explicado que los servicios de emergencia e infraestructuras han intensificado la vigilancia, el refuerzo de efectivos y la revisión de accesos en ramblas y puntos de mayor riesgo de inundación del municipio.

Para ello, el dispositivo se ha organizado territorialmente en cinco áreas de seguimiento: zona este, zona oeste, zona norte, casco urbano y área de influencia metropolitana.

La regidora ha solicitado "prudencia y precaución" a la ciudadanía y ha recomendado evitar desplazamientos innecesarios durante la tarde, así como no atravesar cauces, ramblas o vías con acumulación de agua.

"La tranquilidad es que Cartagena está preparada y tenemos todos los recursos municipales de las ocho áreas y de los diez servicios técnicos coordinados para actuar si fuera necesario", ha manifestado Arroyo, quien ha añadido que el Ayuntamiento informará de posibles incidencias o cortes de tráfico a través de los canales oficiales.