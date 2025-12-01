Cartagena celebrará la Navidad con más de 300 actividades repartidas por el municipio

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, presenta la programación completa de Navidad, que incluye más de 300 actividades repartidas por todo el municipio - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha presentado este lunes la programación completa de Navidad, que incluye más de 300 actividades repartidas por todo el municipio y cuenta con un presupuesto total, junto con el alumbrado, de 2 millones de euros.

Arroyo ha explicado que el lema de este año vuelve a ser 'Cartagena, mágica en Navidad' porque "refleja la transformación del municipio, de sus calles, del casco histórico, en un lugar más mágico, lleno de luz e ilusión".

La regidora se ha referido a la programación navideña como un gran evento "con una gran repercusión económica y de promoción para Cartagena", según informaron fuentes municipales en un comunicado.

En este sentido, ha recordado que el pasado año se incrementaron las ventas en comercios y hostelería y también el número de visitantes, que se aproximó a las 18.000 turistas entre el 21 de diciembre y el 6 de enero de 2024.

Asimismo, ha indicado que Cartagena recibirá seis cruceros durante el periodo navideño.

En total, la programación, con más de 300 propuestas hasta el 6 de enero, incluye música, teatro, talleres, espectáculos infantiles, exposiciones y las tradicionales citas navideñas en barrios y diputaciones.

La música volverá a ser protagonista con más de 80 conciertos que incluirán desde agrupaciones locales hasta actuaciones navideñas para toda la familia. También se realizarán más de 40 espectáculos, entre funciones teatrales, magia, cuentacuentos y shows familiares.

Aunque se desarrollarán actividades en todos los barrios y diputaciones, los escenarios principales serán la plaza de España, con talleres y espectáculos; el parque de los Juncos, con actividades para toda la familia; la explanada del Puerto, con el tradicional mercado; la plaza Héroes de Cavite con la instalación de unos reyes magos gigantes; plaza de las antiguas Puertas de Madrid, con un belén a tamaño real; la plaza del Ícue, donde se realizará la recepción de Papá Noel y el cartero real; la plaza Juan XXIII con el mercadillo de artesanía o la plaza San Francisco, que acogerá el belén municipal.

La alcaldesa ha agradecido la colaboración de las distintas áreas del Ayuntamiento, como Cultura, Festejos, Deportes, Juventud, Servicios Sociales, Infraestructuras, Igualdad, Educación, Mayores y Vía Pública, entre otras, en la elaboración del programa de Navidad.

También ha querido destacar el compromiso de las diferentes empresas y entidades locales que participan en la puesta en marcha de las actividades.

Entre las novedades de este año se ha incorporado al programa de actividades el próximo 2 de enero el pasacalles de los Emisarios Reales, acompañados por un camello gigante articulado.

Volverán a realizarse las tradicionales Preuvas de Pepita el 30 de diciembre, así como el desfile de Papá Noel el día 21 de diciembre.

La tradición belenista también volverá a estar presente, ya que se instalarán hasta un total de 24 belenes en los diferentes barrios y diputaciones del municipio.

A estos se sumará el que ya luce en el vestíbulo del Palacio Consistorial, realizado por la Asociación de Belenistas de Cartagena, y que recrea una de las antiguas puertas de Cartagena, concretamente las Puertas del Muelle y las de Santa Catalina.

CARTEL DE NAVIDAD 2025

El cartel de la Navidad 2025 ha sido diseñado por la artista Carmen Martínez, conocida como Cardibuja. Según la propia creadora, el diseño "muestra la parte más humana y cercana de la Navidad en Cartagena, es decir, las reuniones, la vida en las calles y esa energía que compartimos estos días".

"He utilizado un estilo más infantil porque, al final, la Navidad es de los niños y son ellos quienes más la viven. También hay un punto de nostalgia en los personajes, inspirados en los dibujos que veía de pequeña. Cartagena está representada a través de su gente", ha añadido Martínez, quien ha trabajado con marcas internacionales como Disney.

ENCENDIDO CON MÁS DE 200 DRONES

El inicio oficial de la Navidad se realizará el próximo 5 de diciembre con un gran espectáculo lumínico de drones desde la explanada del Puerto. Un total de 220 drones y 18 pirodrones crearán desde el cielo de Cartagena un cuento de Navidad muy especial, en el que los asistentes podrán ver hasta 13 figuras diferentes.

La alcaldesa ha explicado que el acto de encendido de luces congregó a una gran cantidad de personas el año pasado, por lo que en esta edición se traslada a la explanada del Puerto.

Antes del espectáculo, a las 19.00 horas, los asistentes podrán disfrutar del concierto de Russingers, el coro de Russin Vocal Studio, la escuela de canto dirigida por Laura Russin.

La agrupación, junto al pianista Eugenio Fernández, también ha actuado durante el acto de presentación de la programación navideña desde el Palacio Consistorial.

ALUMBRADO NAVIDEÑO

El Ayuntamiento de Cartagena ya ha culminado las instalación de la iluminación navideña que decorará todo el municipio hasta el próximo 7 de enero.

El casco histórico, la zona del Ensache, Litoral y los barrios y diputaciones contarán con motivos ornamentales de mediano y gran formato como campanas, bolas de Navidad, regalos, figura de Reyes Magos de más de ocho metros de altura, coronas de los Reyes de más de más de cuatro metros y estrellas fugaces, entre otros. En total se van a instalar cerca de 800 elementos.

La primera edil también ha recordado que se van a plantar en los jardines del municipio más de 30.000 ejemplares de plantas ornamentales con nuevas especies de colores más vistosos.

El Consistorio ha agradecido la implicación del personal municipal y la colaboración de las empresas patrocinadoras y entidades participantes, así como de los medios de comunicación, que suman sus actividades a la programación municipal, y a los equipos Jimbee y La Minera, que tendrán también su protagonismo.